महापालिकेचे विशेष कार्यपथक सक्रिय

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पावसाळ्यापूर्वी विशेष कार्यपथक सक्रिय
नालेसफाई ते रस्ते दुरुस्तीपर्यंत युद्धपातळीवर काम
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. २४ : सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी आणि पावसाळ्याचा धोका लक्षात घेऊन महापालिकेने शहरात विशेष कार्यपथक कार्यान्वित केले आहे. पाणी साचणे, पूरस्थिती, झाडे-फांद्या पडून होणारी दुर्घटना आणि संसर्गजन्य आजारांचा धोका टाळण्यासाठी सर्व विभागांचा समन्वय साधत प्रतिबंधात्मक कामांना गती देण्यात आली आहे.
बांधकाम, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, घनकचरा व्यवस्थापन, उद्यान आणि अतिक्रमण विभाग एकत्र येऊन या मोहिमेत सहभागी झाले आहेत. शहरातील नाले, गटारी आणि आरसी पाइपलाइनची साफसफाई, पावसाचे पाणी साचणाऱ्या ठिकाणी निचऱ्याची व्यवस्था, रस्त्यांवरील खड्डे बुजवणे आणि खराब रस्त्यांची दुरुस्ती ही कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात आली आहेत. एमएनजीएल, ऑप्टिकल फायबर, दूरसंचार, वीज, पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारणासाठी खोदण्यात आले रस्ते तातडीने पूर्ववत करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. कामांची गती वाढवण्यासाठी जेसीबी, टिप्पर, क्रेनसह आवश्यक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.आयुक्त मनीषा खत्री यांनी स्पष्ट केले की, सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेली विकासकामे आणि पावसाळ्यातील संभाव्य अडचणी लक्षात घेऊन सर्व विभागांनी युद्धपातळीवर समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. “नागरिकांची सुरक्षितता, मूलभूत सेवा आणि कामांची गुणवत्ता यात कोणतीही हलगर्जी सहन केली जाणार नाही. दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करून कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करावीत,” असे त्यांनी सांगितले.प्रत्येक विभागातील नियुक्त अधिकारी आपल्या प्रभागातील कामकाजासाठी जबाबदार असणार आहेत. समन्वयक अधिकाऱ्यांना दररोज सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत दिवसभराच्या कामाचा अहवाल शहर अभियंत्याकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निर्देशांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाईचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
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नियुक्त करण्यात आलेले अधिकारी व संपर्क क्रमांक
विभाग नोडल अधिकारी मोबाईल क्रमांक
पंचवटी विभाग राहुल जाधव ८०१०४६२८१६
पूर्व हेमंत झुटे ९६८९७५८५९५
पश्चिम चंदन घुगे ८८८८३२४८४९
सातपूर प्रज्ञा त्रिभुवन ९६०७१३०११०
सिडको नानासाहेब साळवे ९९२२४११८४७
नाशिक रोड सुनील राजभोज ७७९८६४४४११
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