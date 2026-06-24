नाशिक

वर्षभरात जात पडताळणीचे ३० हजार प्रकरणे

वर्षभरात जात पडताळणीचे ३० हजार प्रकरणे
Published on
जात पडताळणीची ३० हजारांहून अधिक प्रकरणे निकाली त्रुटीपूर्तीसाठी आज विशेष मोहीम; जिल्हा जात प्रमाणपत्र समितीचा पुढाकार सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. २४ : जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने गेल्या वर्षभरात दाखल झालेल्या प्रकरणांपैकी तब्बल ३० हजार ३४२ प्रकरणांचा निपटारा केला आहे. विविध त्रुटींमुळे प्रलंबित राहिलेल्या १ हजार २४८ प्रकरणांच्या पूर्ततेसाठी गुरुवारी (ता. २५) विशेष त्रुटीपूर्तता मोहिमेचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती समितीचे उपायुक्त राकेश पाटील आणि सदस्य योगेश पाटील यांनी दिली. व्यावसायिक शिक्षणाच्या प्रवेशप्रक्रियेसाठी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. त्यानुसार विज्ञान शाखेतील बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज स्वीकारले जातात. जून २०२५ ते मे २०२६ या कालावधीत समितीकडे एकूण ३१ हजार ५९० अर्ज दाखल झाले होते. त्यापैकी ३० हजार ३४२ प्रकरणे निकाली काढण्यात समितीला यश आले आहे. जात पडताळणीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविली जात असल्याने विद्यार्थ्यांना कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज भासत नाही. दरम्यान, विविध कारणांमुळे प्रलंबित राहिलेल्या प्रकरणांचा निपटारा गतीने करण्यासाठी छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त गुरुवारी विशेष त्रुटीपूर्तता मोहीम आयोजित करण्यात आली आहे. या मोहिमेत संबंधित अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून प्रकरणे मार्गी लावावीत, असे आवाहन समितीने केले आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.