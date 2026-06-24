कृषी विभागात नोकरीचे आमिष देत गंडा
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पिता-पुत्राकडून निवृत्त आगार व्यवस्थापकाची साडेतीन लाखांत फसवणूक
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. २४ : शहरातील संभाजीनगरमधील निवृत्त व्यक्तीला गाठून तुमच्या मुलास कृषी विभागात कायम नोकरीवर लावून देतो, असे आमिष दाखवून दहा लाखांची मागणी केली होती. त्यापैकी साडेतीन लाख रुपये आगाऊ घेऊन गंडविल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याबाबत रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद झाली आहे.
येथील एसटी आगाराच्या व्यवस्थापकपदावरून निवृत्त झालेले नामदेव देवराम मोरे (वय ६६) यांची भारत एकनाथ गायकवाड व साहिल भारत गायकवाड (दोघे. रा. घाटनांद्रा जि. बुलढाणा) यांच्याशी ओळख झाली. या ओळखीचा गैरफायदा घेत पिता-पुत्राने नामदेव मोरे यांच्या उच्चशिक्षित मुलास कृषी विभागात नोकरीला लावून देतो, असे आमिष दिले. आमिषाला बळी पडून मोरे यांनी गायकवाड पिता-पुत्राला २३ डिसेंबर २०२२ ला तीन लाख रुपये ‘आरटीजीएस’द्वारे, तर ५० हजार रुपये रोख दिले होते. पैसे दिल्यानंतरही नोकरी लागत नाही, म्हणून ज्ञानेश्वर मोरे यांनी पैशांसाठी तगादा लावला. यामुळे दोघा पिता-पुत्राने धमकविण्यास सुुरुवात केली. अखेर नामदेव मोरे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात पिता-पुत्राविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. उपनिरीक्षक संजय शेलार तपास करीत आहेत.
मंत्रालयात सचिवांशी मैत्री
मुंबईतील मंत्रालयात सचिवांसोबत उठबस असल्याबाबत भूलथापा देऊन मोरे यांच्या मुलास कृषी विभागातर्फे नोकरीसाठी प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींचे कात्रण पाठवून अमूक एक केंद्रातून परीक्षा देण्याच्या सूचना दिल्या. परीक्षा संपल्यावरही चौकशी लागली आहे, असे भासवून घेतलेले पैसे परत देण्याऐवजी उर्वरित साडेसहा लाखांसाठी दोघा भामट्यांनी मोरे कुटुंबीयांकडे तगादा लावला होता. भारत गायकवाड याने पैसे देण्यास टाळाटाळ करून बेपत्ता झाला.