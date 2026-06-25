सीटीबी : विनोद माहेश्वरी
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पूजा साहित्य खरेदीसाठी ‘तथास्तु’ बनलाय विश्वासाचा ब्रँड
शून्यातून उभारले यशाचे साम्राज्य; विनोद माहेश्वरी यांची प्रेरणादायी उद्योजकीय गाथा
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कष्ट, जिद्द, चिकाटी आणि परिस्थितीशी दोन हात करण्याची तयारी असेल, तर कोणतेही स्वप्न अशक्य नसते. प्रतिकूल परिस्थितीला शरण न जाता तिला संधीमध्ये रूपांतरित करणाऱ्या व्यक्तींच्या यशकथा समाजासाठी प्रेरणास्थान ठरतात. पूजा साहित्य क्षेत्रात आज विश्वासार्ह नाव म्हणून ओळख निर्माण केलेल्या विनोद बाळकिसन माहेश्वरी यांची वाटचाल अशाच संघर्ष, ध्येयवेड आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची साक्ष देणारी आहे. आज पुणे आणि नाशिकमध्ये ‘तथास्तु पूजा भांडार’ हे नाव ग्राहकांच्या विश्वासाचे प्रतीक बनले असले तरी या यशामागे अनेक वर्षांचा संघर्ष आणि अथक परिश्रम दडलेले आहेत.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी येथे माहेश्वरी कुटुंबाचे छोटेसे किराणा दुकान होते. वडील बाळकिसन माहेश्वरी आणि आई जानकी माहेश्वरी यांच्या कष्टावर कुटुंबाचा संसार चालत होता. विनोद यांचे बालपण साधेपणात गेले. कुटुंबात भाऊ, बहीण आणि आई-वडिलांसह आनंदी वातावरण होते. मात्र व्यवसायातील आर्थिक अडचणींनी कुटुंबासमोर मोठे आव्हान उभे केले. परिस्थितीने कुटुंबाला पुण्याकडे स्थलांतर करण्यास भाग पाडले. जीवनाचा हा टप्पा विनोद यांच्या आयुष्यातील मोठा वळण ठरला.
राहुरी येथील विद्यामंदिर प्रशालेतून शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी वाणिज्य शाखेत पदवीचे शिक्षण घेतले. शिक्षण सुरू असतानाच कुटुंबाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली. कपड्यांच्या दुकानात काम करण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीचे तीन महिने कोणतेही मानधन न घेता काम केले. त्यानंतर अवघ्या पंधराशे रुपयांच्या वेतनावर त्यांनी नोकरी सुरू ठेवली. अनेकांसाठी ही परिस्थिती निराशाजनक ठरली असती; परंतु विनोद माहेश्वरी यांनी याच काळाला शिकण्याची संधी मानले.
दहा वर्षांच्या नोकरीत त्यांनी केवळ व्यापाराचे तंत्र शिकले नाही, तर ग्राहकांशी संवाद, विश्वास निर्माण करणे, व्यवहारातील प्रामाणिकपणा आणि सेवाभाव यांचीही शिदोरी गोळा केली. याच अनुभवाच्या जोरावर त्यांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचे धाडस दाखविले. हा निर्णय त्यांच्या आयुष्यातील निर्णायक क्षण ठरला.
सन २०११ मध्ये व्यवसायाचा श्रीगणेशा
सन २०११ मध्ये त्यांचा विवाह धनश्री यांच्याशी झाला. पत्नीची साथ आणि कुटुंबाचा विश्वास यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास अधिक दृढ झाला. त्याच वर्षी पुण्यात बालाजीनगर परिसरात पूजा साहित्य विक्रीचा व्यवसाय सुरू करण्यात आला. सुरुवातीला मर्यादित साधनसामग्री होती; मात्र ग्राहकांची गरज ओळखून त्यांनी व्यवसाय वाढविण्यावर भर दिला. त्यासाठी मेहुणे मकरंद सोनी यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले. गुणवत्तापूर्ण साहित्य, योग्य किंमत आणि आपुलकीची सेवा यामुळे ग्राहकांची संख्या वाढत गेली.
व्यवसायात मन गुंतवून घेत असलेली गती बघून नाशिकच्या इंदिरानगर भागात ‘तथास्तु पूजा भांडार’चे दालन सुरू केले. आज या दालनात दोन हजारांहून अधिक प्रकारचे पूजा साहित्य वस्तू, धार्मिक भेटवस्तू आणि विविध धार्मिक साहित्य उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे सर्व धर्मीय ग्राहक येथे विश्वासाने खरेदीसाठी येतात. व्यवसायात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न ठेवता प्रत्येक ग्राहकाला समान सन्मान देण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन ग्राहकांच्या मनात घर करून गेला.
यशाचा हा प्रवास मात्र सहज नव्हता. शालेय जीवनात शिक्षणासाठी संघर्ष, सायकलवर फिरून वस्तू विक्री करणे, कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावण्यासाठी मेहनत घेणे अशा अनेक अनुभवांनी त्यांना घडविले. आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने सणासुदीला नवीन कपडे किंवा मिठाई ही स्वप्ने वाटायची. परंतु परिस्थिती बदलायचीच, हा निर्धार त्यांनी कधी सोडला नाही.
त्यागाची जाणीव
नोकरीतील पहिल्या मानधनातून आईसाठी साडी घेण्याचा क्षण आजही त्यांच्या आयुष्यातील सर्वांत भावनिक आठवणींपैकी एक आहे. संघर्षाच्या काळात आई-वडिलांनी केलेल्या त्यागाची जाणीव त्यांना सतत प्रेरणा देत राहिली. आज कुटुंबाला सर्व सुविधा उपलब्ध करून देताना त्याच समाधानाची अनुभूती त्यांना मिळते.
ग्राहकांशी भावनिक नाते
ग्राहकांशी जुळलेले भावनिक नाते हे त्यांच्या यशाचे सर्वांत मोठे रहस्य आहे. गोड बोलणे, संयमाने ऐकून घेणे आणि ग्राहकांच्या गरजा समजून घेणे या गुणांमुळे त्यांनी हजारो ग्राहकांची मने जिंकली. व्यवसायात केवळ वस्तू विकल्या जात नाहीत, तर विश्वास कमावला जातो, या तत्त्वावर त्यांची वाटचाल सुरू आहे.
‘अतूट नाते, ग्राहकांचा विश्वास आणि गुणवत्तेची बांधिलकी’ ही त्यांची यशस्वी त्रिसूत्री ठरली. सकाळी लवकर दुकान उघडणे, रात्री उशिरापर्यंत सेवा देणे, वृद्ध ग्राहकांना घरपोच सुविधा उपलब्ध करून देणे अशा अनेक उपक्रमांमुळे ग्राहकांमध्ये त्यांच्याबद्दल विशेष आत्मीयता निर्माण झाली. व्यवसायात इतरांशी स्पर्धा करण्याऐवजी स्वतःमध्ये सातत्याने सुधारणा करण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन त्यांना अधिक यशस्वी बनवत आहे.
नाशिकशी असलेले त्यांचे भावनिक नातेही विशेष आहे. प्रभू श्रीरामांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या भूमीत व्यवसाय विस्तारण्याचे स्वप्न त्यांनी पाहिले होते. ते स्वप्न पूर्ण झाल्याचा आनंद त्यांच्या प्रत्येक शब्दातून जाणवतो. भविष्यात आणखी पाच दालने सुरू करून अधिकाधिक ग्राहकांपर्यंत सेवा पोहोचविण्याचा त्यांचा मानस आहे.
समाजऋण फेडण्याचा प्रयत्न
व्यवसायासोबत सामाजिक जबाबदारीही त्यांनी जपली आहे. अनाथाश्रमांना मदत, गोशाळांना सहकार्य, गरजू रुग्णांना वैद्यकीय मदत अशा विविध माध्यमांतून ते समाजकार्य करीत असतात. विशेष म्हणजे, या कार्याचा गाजावाजा न करता शांतपणे समाजऋण फेडण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो.
व्यस्त दिनक्रम असूनही त्यांनी आरोग्याची शिस्त कायम राखली आहे. नियमित चालणे, व्यायाम, वेळेचे नियोजन आणि कुटुंबासाठी वेळ देणे या गोष्टींना ते तितकेच महत्त्व देतात. आपल्या लहान मुलीसोबत घालवलेला वेळ त्यांना नव्या ऊर्जेची प्रेरणा देतो.
आज ‘तथास्तु’ हा केवळ पूजा साहित्य विक्रीचा व्यवसाय राहिलेला नाही, तर विश्वास, सेवा, गुणवत्ता आणि मानवी मूल्यांची ओळख बनला आहे. संघर्षातून उभे राहून यशाची नवी व्याख्या घडविणाऱ्या विनोद माहेश्वरी यांची कथा प्रत्येक तरुण उद्योजकाला प्रेरणा देणारी आहे. कारण यशाचा मार्ग नेहमीच सरळ नसतो; परंतु जिद्द, प्रामाणिकपणा आणि सातत्य असेल, तर कोणतेही ध्येय गाठता येते, याचे ते जिवंत उदाहरण आहेत.
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कोट
यश ही एका दिवसाची कमाई नसते. संघर्ष, संयम, सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि स्वतःवरील विश्वास यांच्या पायावर ती उभी राहते. परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली तरी ध्येय स्पष्ट असेल, तर मार्ग नक्की सापडतो. ग्राहकांचा विश्वास, कुटुंबाची साथ आणि समाजाप्रति असलेली बांधिलकी यामुळेच आपले यश अधिक अर्थपूर्ण ठरते.
- विनोद माहेश्वरी
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चौकट
यशाची त्रिसूत्री
- ग्राहकांशी अतूट नाते
- गुणवत्तेची तडजोड नाही
- विश्वासार्ह सेवा आणि प्रामाणिक व्यवहार
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चौकट
संघर्ष ते यश
- राहुरीतील साधे बालपण
- आर्थिक अडचणींमुळे पुण्यात स्थलांतर
- पंधराशे रुपयांच्या मानधनावर नोकरी
- दहा वर्षांचा अनुभव
- स्वतःचा व्यवसाय
- पुणे आणि नाशिकमध्ये यशस्वी दालने
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चौकट
समाजभान जपणारा उद्योजक
- अनाथाश्रमांना मदत
- गोशाळांना सहकार्य
- गरजूंसाठी वैद्यकीय सहाय्य
- गाजावाजा न करता सामाजिक कार्य
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चौकट
युवा उद्योजकांसाठी संदेश
- वेळेचे नियोजन करा
- आर्थिक शिस्त पाळा
- प्रत्येक ग्राहकाला महत्त्व द्या
- स्वच्छता आणि शिस्त राखा
- गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य द्या
- स्वतःशी स्पर्धा करा, इतरांशी नाही
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नाव- विनोद बाळकिसन माहेश्वरी
कंपनी/व्यवसायाचे नाव- तथास्तु पूजा भांडार
पत्ता- इंदिरानगर
भ्रमणध्वनी- ९८६०४ ८९४२१/८४११९ ७९७११
ई-मेल- vinodmundada11@gmail.com