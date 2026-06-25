नाशिक

गुन्हे वृत्त

गुन्हे वृत्त
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गणेशवाडीत दाम्पत्याला मारहाण नाशिक : गणेशवाडीत दाम्पत्यात वाद सुरू असताना संशयिताने त्यांना शिवीगाळ करीत दगड मारून दुखापत केल्याचा प्रकार घडला. अनिल बाळू गिते, असे संशयिताचे नाव आहे. संतोष गणपत गोहिल यांच्या फिर्यादीनुसार, मंगळवारी (ता. २३) रात्री पैशांवरून गोहिल दाम्पत्यामध्ये वाद सुरू होता. त्या वेळी संशयित गिते याने त्यांच्या घरासमोर येत त्यांना शिवीगाळ करीत त्यांच्या दिशेने दगडफेक केली. यात संतोष यांना दुखापत झाली. त्यांची पत्नी वाद सोडविण्यास आली असता, त्यांनाही संशयिताने पाईपाने मारले. याप्रकरणी पंचवटी पोलिसात गुन्हा दाखल केला असून, हवालदार खंबाईत तपास करीत आहेत. --- क्षुल्लक कारणावरून कुटुंबीयांना मारहाण नाशिक : हिरवेनगर येथे क्षुल्लक कारणावरून संशयितांनी कुटुंबीयांना बेदम मारहाण केल्याचा प्रकार घडला. अश्फी अशरफ कोकणी, नाझीमा कोकणी, आशी खतीब, मारिया कोकणी, अशरफ यासह एक ६० वर्षीय व्यक्तीविरोधात मुंबई नाका पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. फरत परवेज शेख यांच्या फिर्यादीनुसार, बुधवारी (ता. २४) सायंकाळी अपार्टमेंटच्या पार्किंगमध्ये लहान मुले खेळत असल्याने त्यावरून वाद सुरू होता. ते पाहून फिर्यादी फरत शेख या हसल्याच्या कारणावरून संशयितांनी पार्किंगमध्ये शेख यांच्या मुलगा अकबर यास मारहाण सुरू केली. त्यामुळे त्यांनी पतीला फोन करून बोलावले व स्वत: मुलाला वाचविण्यासाठी धावल्या. तर संशयितांनी मायलेकांना मारहाण सुरू केली. मुलगी मदिहाही आली असता तिला मारहाण केली. पती धावत आले. त्यांनी सर्वांची माफी मागितली तरीही संशयितांनी त्यांनाही मारहाण केली. यात त्यांचा मोबाईल, दुकानाच्या चाव्या गहाळ झाल्या. -- इमारतीमधून डीव्हीआर चोरीला नाशिक : मखमलाबाद रोडवरील एका इमारतीच्या पार्किगमधून सीसीटीव्हीचा डीव्हीआर अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेला. हरि खंडू पवार (६०, रा. लक्ष्मी प्लाझा, मखमलाबाद रोड, पंचवटी) यांच्या फिर्यादीनुसार, १५ जूनला सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी इमारतीच्या पार्किंगमध्ये असलेल्या डीव्हीआर सेट, हार्डडिक्ससह असा २० हजारांचा मुद्देमाल चोरून नेला. याप्रकरणी पंचवटी पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. --- दुचाकीच्या धडकेत नारळ विक्रेता जखमी नाशिक : पौर्णिमा बसस्टॉप येथे भरधाव दुचाकीस्वाराने दिलेल्या धडकेत नारळ विक्रेता जखमी झाल्याची घटना घडली. गणेश मुकेश कदम (रा. रामनगर, चाळीसगाव, जि. जळगाव) असे संशयिताचे नाव आहे. लोलारनाथ रंगनाथ पांडे (४६, रा. माधव कॉलनी, जनरल वैद्यनगर) यांच्या फिर्यादीनुसार, सदर घटना सोमवारी (ता. २२) रात्री साडेनऊच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे.

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