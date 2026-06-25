नाशिकमध्ये दोन दिवसीय ‘लुप्त होणाऱ्या कलांचा’ महोत्सव

‘लुप्त होणाऱ्या कलांचा’
महोत्सव रविवारपासून
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. २५ : महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे लोककला संवर्धन आणि नव्या पिढीपर्यंत पारंपरिक कलांचा वारसा पोचविण्याच्या उद्देशाने ‘लुप्त होणाऱ्या कलांचा’ महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
हा महोत्सव २८ व २९ जूनला दुपारी १ ते ६ वाजेपर्यंत महात्मा गांधी विद्यामंदिर संचलित स्मीताताई हिरे कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, पंचवटी येथे आयोजित करण्यात आला आहे. या उपक्रमामध्ये राज्यातील विविध पारंपरिक लोककला प्रकारांचे सादरीकरण, प्रात्यक्षिके, संवाद आणि मार्गदर्शन सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. लोककला क्षेत्रातील अभ्यासक व कलाकार प्रा. योगेश माणिकराव चिकटगावकर, शाहीर प्रवीण जाधव आणि प्रा. विकास कोकाटे हे शिबिर संचालक म्हणून सहभागी होणार असून लोककलांचे सांस्कृतिक, सामाजिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व याविषयी मार्गदर्शन करणार आहेत. महोत्सवामध्ये भारूड, पिंगळा, बतावणी, पोतराज, दशावतार, तमाशा, शाहिरी, लावणी, वासुदेव आणि लोकगीते या पारंपरिक कला प्रकारांचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. आधुनिक मनोरंजनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे उपेक्षित ठरत असलेल्या या लोककलांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी हा महोत्सव महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. उपक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांना, संशोधकांना, कलारसिकांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना महाराष्ट्राच्या समृद्ध लोककला परंपरेची जवळून ओळख करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तसेच लोककलावंतांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देत त्यांच्या कलेला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्टही या महोत्सवामागे आहे. कलाप्रेमी, विद्यार्थी, शिक्षक, संशोधक व नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन संचालनालयाचे संचालक श्रीराम पांडे यांनी केले आहे.