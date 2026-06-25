नाशिक

लसीचा नमुना तपासणीसाठी पाठवला

लसीचा नमुना तपासणीसाठी पाठवला
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मुख्य पान-३ ------------ ३६-३ लशीचा नमुना उच्चस्तरीय तपासणीस ----------- सिडकोतील युवती मृत्यू प्रकरण ः लस घेतलेले इतर १२० सुरक्षित ----------- सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. २५ : सिडकोतील कामटवाडे परिसरातील दक्षिणमुखी हनुमान मंदिराजवळील शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात लस घेतल्यानंतर सोळा वर्षीय युवतीच्या मृत्यू प्रकरणी महापालिकेने चौकशी सुरू केली आहे. संबंधित लशीचा नमुना उच्चस्तरीय तपासणीसाठी पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ------------- कामटवाडे शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातर्फे दर महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या बुधवारी बाह्य लसीकरण सत्र घेतले जाते. बुधवारी झालेल्या सत्रात श्रावणी अनिल पाटील हिला दुपारी १२.४० ला धनुर्वात आणि घटसर्प प्रतिबंधक लस देण्यात आली. लस घेतल्यानंतर घरी परताना तिला चक्कर येऊन ती बेशुद्ध पडली. नातेवाइकांनी तिला प्रथम खासगी रुग्णालय आणि नंतर जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले, मात्र उपचारापूर्वीच तिला मृत घोषित करण्यात आले. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह विच्छेदनासाठी पाठविला. महापालिकेचे मुख्य आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विजय देवकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, श्रावणीला ज्या व्हायलमधून लस देण्यात आली त्याच व्हायलमधून आणखी पाच जणांना लस देण्यात आली होती. त्यात चार गर्भवती महिला, एक १६ वर्षीय मुलगी आणि एक १० वर्षीय मुलगा यांचा समावेश आहे. या पाच जणांपैकी कोणालाही कोणताही त्रास झालेला नाही. त्याच केंद्रावर आतापर्यंत १२० जणांना लसीकरण करण्यात आले. लस घेतलेल्या सर्वांशी संपर्क साधून चौकशी केली असता कोणीही अस्वस्थ नसल्याचे समोर आले आहे. ------------------ चौकट अहवालानंतरचे निष्कर्ष गुरुवारी (ता. २५) जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयात एईएफआय समितीची बैठक होऊन संबंधित लशीचा नमुना सखोल तपासणीसाठी पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही लस केंद्र सरकारमार्फत महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाला पुरविली जाते. कामटवाडे केंद्राला मिळालेल्या २४ व्हायलपैकी १२ व्हायल वापरल्या गेल्या आहेत. मृत्यूचे नेमके कारण काय आहे, याबाबत चौकशी सुरू असून, तपासणी अहवालानंतरच पुढील निष्कर्ष काढता येईल, असे वैद्यकीय विभागाने स्पष्ट केले आहे. ------------------------

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