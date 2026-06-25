मोफत शिबिर

धुळे : टुडे पान ३ साठी.. (सदर शिबिर मोफत आहे. तसेच आजच्या अंकात सदर शिबिराची जाहिरात देखील घेतली आहे.)
--
दुभंगलेले ओठ, टाळूवर
होणार मोफत शस्त्रक्रिया
--
साक्रीत रविवारी पूर्व तपासणी शिबिर
सकाळ वृत्तसेवा
साक्री, ता. २५ : जन्माजात दुभंगलेले ओठ आणि टाळू असलेल्या रुग्णांना नवजीवन देण्यासाठी साक्रीत मोफत पूर्व तपासणी शिबिर रविवारी (ता. २८) सकाळी साडेदहा ते साडेबारा या वेळेत होणार आहे. येथील सार्थक हॉस्पिटल ॲन्ड स्किन केअर सेंटर आणि जळगाव येथील आस्था प्लॅस्टिक सर्जरी सेंटर यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणारे शिबिर जैन पेट्रोल पंपासमोरील सार्थक हॉस्पिटल येथे होईल.
-
शिबिरात निवड झालेल्या रुग्णांवर जळगावच्या आस्था प्लास्टिक सर्जरी सेंटर येथे डॉ. शिरीष चौधरी यांच्याद्वारे मोफत शस्त्रक्रिया केली जाईल. या माध्यमातून टाळूचे छिद्र, तिरपे नाक किंवा ओठ आणि बोलण्यातील दोष यांवर उपचार केले जातील. शिबिरात रुग्णांना तपासणी, औषधोपचार, शस्त्रक्रिया, जेवण तसेच जळगावला येण्या-जाण्याचा प्रवास खर्च मोफत दिला जाणार आहे. शिबिरात डॉ. शिरीष चौधरी यांच्यासह तज्ञ डॉक्टर उपस्थित तपासणी करतील. डॉ. कन्हैयालाल अहिरराव आणि डॉ. पल्लवी अहिरराव हे शिबिराचे संयोजन करत असून, शिबिराचा अधिकाधिक रुग्णांनी लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.