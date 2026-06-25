सामाजिक न्याय विभागातर्फे आयोजित शिबीरात ४५ तृतीयपंथीयांचा सहभाग

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नंदुरबार येथे संपन्न झालेल्या तृतीयपंथीय व्यक्तींच्या विशेष कल्याणकारी शिबिराची बातमी ''दैनिक सकाळ''च्या वृत्तलेखन शैलीत, आकर्षक हेडिंगसह आणि शुद्धलेखन तपासून खालीलप्रमाणे मुद्देसूद मांडली आहे:
नंदुरबारमध्ये तृतीयपंथीयांना
शासकीय योजनांचा लाभ
सकाळ वृत्तसेवा
नंदुरबार, ता. २५ : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत नंदुरबार येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनात तृतीयपंथीय व्यक्तींसाठी विशेष शिबिर आणि नोंदणी मोहिमेचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरात जिल्ह्यातील एकूण ४५ तृतीयपंथीय व्यक्तींनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला समाज कल्याण निरीक्षक सचिन जगताप यांनी प्रास्ताविक करून शिबिराचा मुख्य उद्देश आणि रूपरेषा उपस्थितांना समजावून सांगितली.
याप्रसंगी जिल्हा अभिरक्षक कार्यालयातील शासकीय अभियोक्ता ॲड. बी. एस. बिरारे आणि ॲड. सीमा खत्री यांनी उपस्थितांना कायदेशीर मार्गदर्शन केले. केंद्र शासनाचा ''तृतीयपंथीय व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, २०१९'' आणि ''नियम २०२०'' मधील विविध तरतुदी, हक्क, आणि त्यांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण याविषयी सविस्तर सल्ला या वेळी देण्यात आला.
यानंतर ॲड. बिरारे, ''सीवायडीए'' संस्थेचे सागर सनेर आणि समाज कल्याण निरीक्षक सचिन जगताप यांच्या हस्ते एकूण १८ तृतीयपंथीयांना अधिकृत प्रमाणपत्र व ओळखपत्रांचे वाटप करण्यात आले. शिधापत्रिका सहाय्य शिबिराअंतर्गत एकूण १७ तृतीयपंथीयांचे शिधापत्रिका कार्डसाठीचे अर्ज जागेवरच भरून घेण्यात आले. विशेष मोहिमेअंतर्गत १५ तृतीयपंथीय व्यक्तींच्या ओळख पत्रांमधील तांत्रिक अडचणी दूर करून त्यांची यशस्वी नोंदणी व मतदार नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. प्रमोद पवार यांनी सूत्रसंचालन तर समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त सुंदरसिंग वसावे यांनी आभार मानले.
उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी शंकर महाजन, सचिन पाटील, राकेश पावरा, राजेश ठाकरे, शुभम जावरे, ज्ञानेश्वर नांद्रे, श्रावण राक्षे, शुभम देवरे, अनिल नाईक, भावेश पवार, कृष्णा कोकणी, शैलेश नाईक, सुदाम वसावे यांनी प्रयत्न केले.