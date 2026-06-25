नाशिक

दोन रुग्णालयांसाठी १९२ पदांना मंजुरी

दोन रुग्णालयांसाठी १९२ पदांना मंजुरी
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टूडे साठी --------------- दोन रुग्णालयांसाठी १९२ पदांना मंजुरी सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. २५ : संदर्भसेवा रुग्णालय आणि १० खाटांच्या स्त्री रुग्णालयासाठी आवश्यक पदनिर्मितीस राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. आमदार देवयानी फरांदे यांच्या पाठपुराव्यानंतर २४ जूनला सार्वजनिक आरोग्य विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. संदर्भ सेवा रुग्णालयात कर्करोग, न्युरोसर्जरी, हृदयरोग, प्लास्टिक सर्जरी, क्ष-किरण, शरीरविकृती, शुश्रूषा व इतर विभागांसाठी ९५ नवीन पदे मंजूर झाली आहेत. तर स्त्री रुग्णालयात वैद्यकीय अधीक्षक, स्त्रीरोग, बालरोग, भूलतज्ज्ञ, परिचारिका, तंत्रज्ञ व प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांसह ९७ पदांना मंजुरी मिळाली आहे. या निर्णयामुळे कर्करोग, न्युरोसर्जरी, हृदयरोग, प्लास्टिक सर्जरी आणि अर्भक अतिदक्षता सेवा स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे महिला, बालक आणि गंभीर आजारांच्या रुग्णांना उपचारासाठी मुंबई-पुण्यावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. शासनाच्या मंजुरीबद्दल आमदार फरांदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि प्रधान सचिव यांचे आभार मानले. दोन्ही रुग्णालये लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ------------------

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