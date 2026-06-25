बिल्डर नरेश कारडाला दिलासा

पान-२
बिल्डर नरेश कारडास दिलासा
२३ कोटींच्या फसवणूकप्रकरणी सशर्त जामीन मंजूर
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. २५ : कारडा इन्फ्रास्ट्रक्चरचे संचालक व बांधकाम व्यावसायिक नरेश कारडा यास अखेर दिलासा मिळाला आहे. २३ कोटींच्या फसवणूकप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या कारडा यांना नाशिक रोड न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. या गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर कारडा यास न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.
कॅप्री ग्लोबल कंपनीकडून कर्ज घेण्यासाठी कारडा इन्फ्रास्ट्रक्चरने आनंदवली येथील प्रकल्प गहाण ठेवला होता. मात्र, कारडाने फिर्यादीची दिशाभूल करीत त्यांच्या मालकीचे ‘हरी निकेतन फेज २’ मधील २१ फ्लॅट, तीन दुकाने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अतिरिक्त गहाण म्हणून बँकेकडे तारण ठेवले होते. फिर्यादीकडून ७२ लाख रुपये घेऊनही त्यांच्या संमतीशिवाय फ्लॅट तारण ठेवत तब्बल २३ कोटींचे कर्ज घेत त्यांची फसवणूक केली होती.
याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संशयित कारडा यास उत्तर प्रदेशातून अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून नाशिक रोड कारागृहात होता. या प्रकरणी गेल्या आठवड्यात कारडाच्या जामिनावर नाशिक रोड अतिरिक्त सत्र न्यायालयात युक्तिवाद झाला होता. त्या वेळी न्या. के. जी. जोशी यांनी प्रथमदर्शनी सदरील प्रकार दिवाणी स्वरूपाचा असून, सर्व पुरावे कागदोपत्री आहेत. संशयिताकडून काहीही हस्तगत करणे शिल्लक नसल्याचे निरीक्षक नोंदवून कारडाला दोन लाखांच्या जातमुचलक्यासह अटीं-शर्तींवर जामीन मंजूर केला आहे.
१६-१
या आहेत अटी-शर्ती
- आगामी तीन वर्षे किंवा खटला संपेपर्यंत तक्रारदाराच्या निवासी परिसरात बंदी
- दर शुक्रवारी सकाळी दहा ते बारा या वेळेत पोलिस ठाण्यात हजेरी
- फिर्यादी वा साक्षीदारांशी संपर्क न साधणे
- आठवड्याभरात पासपोर्ट न्यायालयात जमा करणे
- न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय भारत न सोडणे
- अटींचे उल्लंघन केल्यास तत्काळ जामीन होणार रद्द
----------