अवतीभवती
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‘अनोखा अंदाज’
मैफल आज रंगणार
नाशिक : एएन कराओके क्लबतर्फे शनिवारी (ता. २७) ‘अनोखा अंदाज’ या संगीत मैफलीचे कुसुमाग्रज स्मारकातील विशाखा सभागृहात सायंकाळी सहाला आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य़ म्हणजे या वेळी पुरुष गायकांनी गायलेली गाणी महिला कलाकार, तर महिला गायिकांनी गायलेली गाणी पुरुष कलाकार सादर करणार आहेत. या कार्यक्रमात रसिकांना सदाबहार गाणी ऐकायला मिळणार असून, सर्वांसाठी प्रवेश खुला असणार असल्याची माहिती संयोजक नितीनकुमार यांनी दिली.
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गंगापूर रोडला आज
चित्रकला स्पर्धा
नाशिक : रेषा शिक्षण संस्था व श्रीमंत वरद विनायक बहुउद्देशीय संस्थेतर्फे हिंदू साम्राज्य दिनानिमित्त भव्य चित्रकला स्पर्धेचे शनिवारी (ता.२७) आयोजन करण्यात आले आहे. ही स्पर्धा गंगापूर रोड येथील रेषा गुरुकुल हॉल येथे ज्युनिअर केजी ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी अशा पाच गटात होणार आहे. स्पर्धेसाठी स्पर्धकांना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित चित्र काढावयाचे आहे. सर्व सहभागी विद्यार्थ्यांना सहभाग प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. यासोबतच पालकांसाठी चित्रकला, वक्तृत्व व पोवाडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. विद्यार्थी व पालकांनी स्पर्धेत सहभागी होण्याचे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
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नाशिक कवीचा
उद्या मेळावा
नाशिक : नाशिक कवीतर्फे मासिक काव्य मेळाव्याचे आयोजन रविवारी (ता. २८) महाकवी कालिदास कलामंदिरातील नाट्य परिषदेच्या सभागृहात दुपारी चारला करण्यात आले आहे. कवितेला विषयाचे बंधन नसून कवीला कविता सादर करण्यासाठी तीन मिनिटांचा अवधी दिला जाणार आहे. अध्यक्षस्थानी नाशिक कवीचे अध्यक्ष बाळासाहेब मगर, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून ज्येष्ठ लेखिका अलका दराडे असतील.
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