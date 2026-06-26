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छावा क्रांतिवीर सेनेचे
नाशिकमध्ये उद्या अधिवेशन
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. २६ : छावा क्रांतिवीर सेनेचे १२ वे राष्ट्रीय महाअधिवेशन रविवारी (ता. २८) सायंकाळी ६ वाजता रावसाहेब थोरात सभागृह येथे होणार आहे. संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या अधिवेशनात मनोज जरांगे-पाटील यांच्या हस्ते विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा सहभाग आणि ‘छावागौरव पुरस्कार’ वितरण होणार आहे.
उद्योगमंत्री उदय सामंत करणार असून कामगार नेते अभिजित राणे अध्यक्षस्थानी असतील. माँ मातंगी धामचे डॉ. प्रेमासाई महाराज यांची विशेष उपस्थिती राहील. मंत्री दादा भुसे, सुहास कांदे, आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, महापौर हिमगौरी आडके, उपमहापौर विलास शिंदे, सुनील बागुल, मविप्रचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. अधिवेशनात शेतकरी, विद्यार्थी, महिला प्रश्नांसाठीच्या लढ्याचा आढावा घेतला जाणार आहे. नाशिक रिंग रोड प्रकल्पग्रस्त, कर्जमाफी, घरकुल गैरव्यवहार, स्मार्ट मीटर सक्ती या मुद्द्यांवर संघटनेची भूमिका मांडली जाईल. पुढील आंदोलनाची दिशाही जाहीर होणार आहे. आयोजनासाठी आशिष हिरे, नवनाथ वैराळ, योगेश गांगुर्डे, शिवाजी राजे मोरे यांच्यासह राज्यभरातील पदाधिकारी तयारी करत आहे.
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