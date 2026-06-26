पल्स पोलिओ मोहीम

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पल्स पोलिओ मोहिमेत
दोन बालकांना डोसचे नियोजन
नाशिक, ता. २६ : राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेअंतर्गत महापालिकेकडून रविवारी (ता. २८) विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. पाच वर्षांखालील २ लाख ७ हजार ५६० बालकांना पोलिओचा डोस देण्याचे उद्दिष्ट आरोग्य विभागाने ठेवले आहे. मोहिमेसाठी सिटी टास्क फोर्सची बैठक पार पडली. बैठकीत मोहिमेच्या सूक्ष्म नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला. शहरभरात ८३८ लसीकरण बूथ उभारले जाणार आहेत. याशिवाय रेल्वे स्थानके, बसस्थानके, बाजारपेठा येथे ५८ ट्रान्झिट टीम आणि स्थलांतरित वस्त्या, वीटभट्टी कामगारांच्या वसाहतींसाठी ३४ मोबाईल टीम कार्यरत राहणार आहेत. सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ या वेळेत बूथवर लसीकरण होईल. त्या दिवशी डोस न घेऊ शकलेल्या बालकांसाठी २९ जून ते ३ जुलैदरम्यान आयपीपीआय अंतर्गत घरोघरी भेटी दिल्या जाणार आहेत. मोबाईल टीम, ट्रान्झिट टीम व नाईट टीमच्या माध्यमातून वंचित बालकांपर्यंत पोहोचून शंभर टक्के लसीकरण पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. नागरिकांनी आपल्या परिसरातील पाच वर्षांखालील सर्व बालकांना जवळच्या बूथवर नेऊन पोलिओ डोस द्यावा, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.
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