संत मुक्ताई पालखीचे मंगळवारी पंढरपूरकडे प्रस्थान
भक्तांचा उत्साह शिगेला; संत ज्ञानोबा, तुकोबांचा होणार जयघोष
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. २६ : शहरातील श्रीराम मंदिर संस्थान (रामपेठ) संचलित श्री संतमुक्ताबाई राम पालखी श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे आषाढी यात्रेसाठी मंगळवारी (ता.२९) वटपौर्णिमेस पंढरपूरकडे प्रस्थान करणार आहे. पालखी जुन्या जळगावातील श्रीराम मंदिर येथून २८ जूनला सायंकाळी पाचला कुमारिका मुलींच्या हस्ते व मान्यवरांच्या उपस्थितीत पालखी पूजन होईल. हरिपाठ व भजन आरती होऊन सायंकाळी पाचला पालखी निघेल. नंतर भोईटे गढी, कोल्हेवाडा, तळेलेवाडा मार्गे गोपाळपुऱ्यातील श्री सद्गुरू बाबजी महाराज समाधी येथे अभंग, आरती होऊन विठ्ठल मंदिर, बाहेरपुरा, तरुण कुढापा चौक, पंत नगर, जोशी पेठ मार्गे श्री सद्गुरू अप्पा महाराज समाधी मंदिरात येईल.
भजन, कीर्तन आरती होऊन पालखीचा मुक्काम रात्री श्री सद्गुरू अप्पा महाराज समाधी मंदिर येथे राहील. येथूनच मंगळवारी (ता. २९) वटपौर्णिमेला सकाळी आठ वाजता श्रीक्षेत्र पंढरपूरकडे प्रस्थान होईल.
यापूर्वी पहाटे प्रभू श्रीराम, संत मुक्ताईंच्या पादुका व श्रीसद्गुरू अप्पा महाराजांच्या समाधीचे पूजन, अभंग आरती होऊन सकाळी साडेसातला पालखीस माल्यार्पण होईल. ज्ञानोबा, तुकोबा व मुक्ताईंच्या नामघोषात पालखीचे सकाळी आठला पंढरीकडे प्रस्थान होईल.
पालखी कंवरराम चौक येथे भक्ती शक्ती सोहळा होऊन पंचमुखी हनुमान मंदिर, सिंधी कॉलनी, डी मार्ट मार्गे मेहरूण शिवारातील शिवाजी उद्यानाजवळील संत मुक्ताई पादुका मंदिर येईल. दुपारी अभंग, आरती होऊन अकराला मंगेश महाराज यांच्याहस्ते संत मुक्ताईंच्या पादुकांना माल्यार्पण होऊन पालखी शिरसोलीकडे मार्गस्थ होईल.
चौकट
पालखीचा मुक्काम असा
शिरसोली, वावडदा, दुसखेडे, पाचोरा, लोहटार, कजगाव, रांजणगाव, मुंडवाडी, चापानेर, बोरगाव, खुलताबाद, तु.खराडी, अमळनेर प्रवरासंगम, नेवासे, वडाळा, जेऊर, नगर, रूईछत्तीसी, मिरजगाव, करमाळा, मांगी, करमाळा, स्टेशन जेऊर, वांगी क्रमांक १, टेंभुर्णी, करकंब, पवारवस्ती.
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