धुळे टुडे २ साठी...
---
फोटो-NSK26H22559
धुळे : राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त शुक्रवारी संघर्षशक्ती एक राष्ट्रशक्ती अभियानातर्फे काढण्यात आलेल्या बाईक रॅलीत सहभागी नागरिक.
---
बाईक रॅलीतून समता, बंधूतेसह शिक्षणाचा संदेश
---
राजर्षी शाहू महाराज जयंतीनिमित्त संघर्षशक्तीतर्फे आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. २६ : राजर्षी शाहू महाराज यांच्या १५२ व्या जयंतीनिमित्त संघर्षशक्ती एक राष्ट्रशक्ती अभियान यांच्यावतीने शुक्रवारी (ता. २६) सकाळी शहरातून बाईक रॅली काढण्यात आली. या रॅलीतून समता, बंधुता, शिक्षण आणि सामाजिक न्यायाचा संदेश देण्यात आला.
राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित या बाईक रॅलीस बसस्थानकाजवळील विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापासून सुरुवात झाली. डॉ. कृष्णमोहन सैंदाणे, डॉ. गौतम शिलवंत, महेंद्र निळे, अतुल निकम, माजी सैनिक जिजाबराव पाटील, एम. एच. पाटील, मुस्लिम ओबीसी मंचचे अध्यक्ष अश्पाक शेख, बी. यू, वाघ आदी मान्यवर उपस्थित होते. या मान्यवरांनी बाईक रॅलीस हिरवा झेंडा दाखवून रवाना केले. देवपूर परिसर, धुळे महापालिका, महापालिकेची जुनी इमारत पारोळा रोड आदी प्रमुख मार्गांवरून ही रॅली राजर्षी शाहू महाराज नाट्य मंदिर येथे पोहोचली, तेथे रॅलीचा समारोप झाला. रॅलीतील सहभागी नागरिकांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व राजर्षी शाहू महाराज यांच्या पुतळ्यांना अभिवादन केले.
या रॅलीद्वारे सामाजिक समता, बंधुता, शिक्षण आणि सामाजिक न्यायाचा संदेश देण्यात आला. राजर्षी शाहू महाराज यांच्या विचारांचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी आणि समाजात एकात्मतेचा संदेश पोहोचविण्यासाठी या रॅलीचे आयोजन करण्यात आले. राजेंद्र थोरात, किशोर शेजवळ, चतुर चित्ते, दिलीप गुलाले, नरेंद्र गव्हाणे, रामचंद्र गांगुर्डे, बी. बी. साळवे, सिद्धार्थ जाधव, प्रा. सयाजी शिंदे यांनी रॅलीचे आयोजन केले. चेतन गायकवाड व विजय भामरे यांनी रथाची सजावट केली.
---