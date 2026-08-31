नाशिक

तांबापुऱ्यात ईद निमित्त

तांबापुऱ्यात ईद निमित्त
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NSK26H28189 जळगाव : ईद-ए-मिलाद-ऊन-नबी’निमित्त मान्यवरांच्या उपस्थितीत शिबिरात रक्तदान करताना तांबापुरातील आशिक ए रुसूल आदी. --------- तांबापुरातील शिबिरात १५१ जणांचे रक्तदान शहरात ईदनिमित्त विविध सामाजिक उपक्रम उत्साहात सकाळ वृत्तसेवा जळगाव, ता. ३१ : पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मोहम्मद साहेब यांची जयंती अर्थात ईद-ए-मिलाद-उन-नबी उत्साहात साजरी करण्यात आली. तांबापुरा येथील शाह-ए-औलिया मशीद ट्रस्टतर्फे हनीफ अली शाह बापू यांच्या मार्गदर्शनाखाली व धर्म गुरु पेश इमाम ओवैस मदनी साहब यांच्या नेतृत्वात शोभायात्रा काढण्यात आली. मदिना चौकातून निघालेली यात्रा विविध मार्गांवरून पुन्हा मदिना चौकात पोहोचली. देशात सुख-शांती, चांगला पाऊस व सर्वांगीण प्रगती व्हावी, यासाठी मौलाना जुबेर आलम व तौफिक शाह बापू यांनी विशेष प्रार्थना करून यात्रेचा समारोप केला. यावेळी नागरिकांनी एकमेकांना ईद-ए-मिलादच्या शुभेच्छा दिल्या. शोभायात्रेसाठी आसिफ शाह, तौफिक शाह, मुखतार शाह, वसिम अत्तारी, मुस्तकीम शेख, हुसनोद्दीन काकर, शफी शेख, शाहिद कुरेशी, रईस खाटीक, हमीद मौलाना व अफझल शाह रब्बानी यांनी सहकार्य केले. अब्दुल गफ्फार मलिक फाउंडेशनतर्फे शहीद अब्दुल हमीद चौकात रक्तदान व नेत्र तपासणी शिबिर घेण्यात आले. यात १५१ हून अधिक नागरिकांनी रक्तदान केले. गरजू ३० जणांना मजीद जॅकेरियातर्फे मोफत चष्मे, तर १४ जणांच्या मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेची घोषणा करण्यात आली. छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यानात पीर हुरे मलंग शाह बाबा दर्गा ट्रस्टतर्फे सर्वधर्मीय भंडारा झाला.

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