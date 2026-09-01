सावानात सानेगुरुजी कथामालेतर्फे स्पर्धा

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नाशिक : वकृत्व स्पर्धेत बोलताना विद्यार्थी.
परिक्षित, तनिष्क वत्कृत्व स्पर्धेत प्रथम
सावानात सानेगुरुजी कथामाला उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १ : सार्वजनिक वाचनालयाच्या बालभवन सानेगुरुजी कथामालेतर्फे आयोजित वकृत्व स्पर्धेत परीक्षित कानवडे व तनिष्क देशपांडे यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला. मु. शं. औरंगाबादकर सभागृह सहावी ते नववी अशा दोन गटांमध्ये ही स्पर्धा (ता.३०) घेण्यात आली. यामध्ये शहरातील ३३ विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला. पहिल्या गटासाठी सुसंगती सदा घडो, गुगल की पुस्तक, गाडगेबाबांची स्वच्छता शिकवण तर, दुसर्या गटासाठी माझे स्वप्न माझा प्रवास, मी पाहिलेला कलाकार, कृत्रिम बुध्दिमत्ता शाप की वरदान विषय देण्यात आले होते.
परीक्षक म्हणून डॉ. शिल्पा करंजकर-दवंगे, विद्या मोहाडकर, रुपाली रोटवदकर, उदय जोशी यांनी काम पाहिले. यावेळी देवदत्त जोशी, संजय करंजकर, सोमनाथ मुठाळ, धर्माजी बोडके, मंगेश मालपाठक, सुरेश गायधनी यांच्यासह विद्यार्थी, शिक्षक व पालक उपस्थित होते.
गायत्री बनकर यांनी सूत्रसंचालन केले.
स्पर्धेचा निकाल असा
गट पहिला सहावी ते सातवी
परीक्षित कानवडे, आराध्या अहिरराव, वैदिक खराटे.
उत्तेजनार्थ : काव्या निकम, स्वरा देव, कृष्णाई ठाकरे
गट दुसरा इयत्ता आठवी ते नववी
तनिष्क देशपांडे, आभास विंगळे, स्वामिनी नवले.
उत्तेजनार्थ : प्रथमेश मुसांडे, कार्तिकी पाटील, ओवी वाघ