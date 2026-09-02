नाशिक

रिमझिम पावसानंतर पुन्हा ब्रेक; ढगाळ वातावरण कायम

रिमझिम पावसानंतर पुन्हा ब्रेक; ढगाळ वातावरण कायम
Published on
रिमझिम पावसानंतर ‘ब्रेक’; ढगाळ वातावरण (उपशीर्षक) अधूनमधून सूर्यदर्शन; शेतकऱ्यांच्या नजरा पुन्हा आभाळाकडे सकाळ वृत्तसेवा जळगाव, ता. २ : अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर मंगळवारी (ता.१) झालेल्या रिमझिम पावसाने जिल्हावासीयांना काहीसा दिलासा दिला होता. त्यानंतर पावसाने पुन्हा ब्रेक घेतला आहे. मंगळवारपासून असलेले ढगाळ वातावरण आजदेखील कायम असून, अधूनमधून सूर्यदर्शन होत आहे. समाधानकारक पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या नजरा पुन्हा आभाळाकडे लागल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून पावसाच्या दीर्घ उघडीपमुळे खरीप पिकांवर पाण्याचा ताण निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत होती. त्यातच मंगळवारी (ता.१) सकाळी पावसाचे आगमन झाले होते. थोडा वेळ झालेल्या रिमझिम सरींमुळे काही प्रमाणात कोमेजत असलेल्‍या पिकांना जीवदान मिळाले. दरम्‍यान, दमदार पाऊस होणार अशी अपेक्षा असताना पावसाने पुन्‍हा गायब झाला आहे. पिकांसाठी दमदार पावसाची आवश्यकता कायम आहे. दिवसभर ढगाळ वातावरण दरम्‍यान, कालपासून (ता.१) ढगाळ वातावरण निर्माण झाले असून आज सकाळपासूनच आकाशात ढगांची दाटी दिसून येत आहे. वातावरणात गारवा जाणवत आहे. काही भागांत हलक्या सरी पडल्या असल्या तरी जिल्हाभरात अद्याप समाधानकारक पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे. चौकट पावसाचा अंदाज अन् हुलकावणी रिमझिम सरींनंतर पावसाने पुन्हा विश्रांती घेतली असली, तरी ढगाळ वातावरणामुळे पावसाच्या आशा कायम आहेत. दरम्‍यान जिल्‍ह्यात दोन दिवस पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. मात्र पावसाने हुलकावणी दिल्‍याचा प्रत्‍यय येत आहे. यामुळे जोरदार पावसाची प्रतीक्षा शेतकरी आणि नागरिकांना लागून आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com