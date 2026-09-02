नाशिक

शैक्षणिक पॅडचे वाटप

शैक्षणिक पॅडचे वाटप
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धुळे : टुडे पान ३ साठी --- फोटो क्रमांक : 28500 निमगूळ (ता. धुळे) : आमदार राम भदाणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त जिल्हा परिषदेतील शाळेतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक पॅड वाटपावेळी उपस्थित पदाधिकारी. --- निमगूळ गणात अकराशे शैक्षणिक पॅडचे वाटप आमदार राम भदाणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त उपक्रम सकाळ वृत्तसेवा धुळे, ता. २ : आमदार राम भदाणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त ‘माझा नेता, माझा अभिमान- सेवा सप्ताह’ उपक्रमांतर्गत धुळे तालुक्यातील निमगूळ गण आणि बाबरे येथे विद्यार्थ्यांसाठी एक हजार शंभर शैक्षणिक पॅडचे वाटप करण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला चालना मिळावी आणि त्यांच्यामध्ये शिक्षणाची गोडी निर्माण व्हावी, या उद्देशाने हा सामाजिक उपक्रम आयोजित करण्यात आला होता. ‘ज्ञानाची साथ, प्रगतीची वाट’ या संकल्पनेतून उपक्रम झाला. बाबरे येथील दगा चंद्रसिंग राजपूत कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. या वेळी विद्यार्थ्यांच्या हातात शैक्षणिक साहित्य मिळाल्यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसून आला. कार्यक्रमाला बाबरेचे सरपंच प्रवीण राजपूत, विविध कार्यकारी सोसायटीचे अध्यक्ष आनंदा भालेकर, विठ्ठल मराठे, पोलिसपाटील आनंदा गायकवाड, गोकुळ काळे, बबुतसिंग राजपूत, भाजपचे शाखाप्रमुख विनोद भालेकर, अमोल राजपूत, संभाजी भालेकर, योगेश राजपूत, पंकज राजपूत, अविनाश राजपूत, जितेंद्र राजपूत, आनंदा मोरे, आनंद राजपूत, नितीन मोरे, विशाल राजपूत, आबा रायसिंग मोरे, नर्सिंग मोरे, अमोल राजपूत आणि धामणगाव येथील राहुल पाटील यांच्यासह परिसरातील ग्रामस्थ उपस्थित होते. सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप सूर्यवंशी, प्रशांत पाटील आणि बोरी परिसरातील कार्यकर्त्यांनी संयोजन केले.

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