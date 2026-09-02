जिल्हा बँजिल्हा बँकेसाठीजिल्हा बँकेसाठीकेसाठी

जळगाव जिल्हा बँकेसाठी
हजारांवर व्यक्तींचे ठराव
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सादर करण्याची मुदत संपली
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. २ : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध कार्यकारी सोसायट्यांकडून संचालकपदासाठी एक हजार ७०२ व्यक्तींचे ठराव जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला मिळाले आहेत. नावे पाठविण्यासाठी सोसायट्यांना बुधवार (ता. २)पर्यंत अखेरची मुदत होती.
जळगाव जिल्हा बँकेची अधिकृत निवडणूक नोव्हेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने विकास सोसायट्यांसह इतर सहकारी संस्थांकडून ठराव मागविले आहेत. बुधवारी सायंकाळपर्यंत विकास सोसायट्यांचे ८००, तर इतर सोसायट्यांचे ९०२, असे एकूण १,७०२ ठराव प्राप्त झाले. जिल्ह्यात ८७६ विकास सोसायट्या आहेत. रात्री उशिरापर्यंत तालुकानिहाय ठराव एकत्रित करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.
आलेले सर्व ठराव नाशिक विभागाच्या सहनिबंधकांकडे पाठविले जातील. तेथे छाननीनंतर अंतिम मतदारयाद्या तयार करून मतदानाची तारीख निश्चित केली जाईल.
निवडणुकीचे निश्चित वेळापत्रक लवकरच स्पष्ट होईल. बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळानुसार, बँकेच्या सध्या २३७ शाखा असून, १२ लाखांहून अधिक ग्राहक आहेत. मागील पंचवार्षिक निवडणूक २१ नोव्हेंबर २०२१ ला झाली होती. त्यामुळे यंदाही नोव्हेंबर २०२६ मध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. मात्र, निवडणुकीची अधिकृत तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही.