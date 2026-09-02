नाशिक

द्वारका चौक १५ ऑक्टोबरपर्यंत वाहतुकीसाठी खुला : सिंह

द्वारका चौक १५ ऑक्टोबरपर्यंत वाहतुकीसाठी खुला : सिंह
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द्वारका चौक १५ ऑक्टोबरपर्यंत वाहतुकीसाठी खुला कुंभमेळा आयुक्त सिंह : साधुग्रामचे संपादन अंतिम टप्प्यात सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. २ : द्वारका चौकातील मुंबई-धुळे मार्गिका वाहतुकीसाठी सुरु करण्यात आली असून १५ ऑक्टोबरपर्यत संपुर्ण चौक वाहतुकीसाठी खुला केला जाईल, अशी माहिती सिंहस्थ कुंभमेळा आयुुक्त शेखर सिंह यांनी दिली. जानेवारी अखेरीस भुयारी मार्ग नाशिककरांच्या सेवेत दाखल होईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तपोवनात साधुग्रामसाठीचे तात्पुरत्या जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले. सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरण कार्यालयात बुधवारी (ता.२) आयोजित पत्रकार परिषदेप्रसंगी सिंह बोलत होते. सिंह म्हणाले, की द्वारका जंक्शन येथील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या दृष्टीने कामाला वेग देण्यात आला आहे. मुंबई-धुळे दिशेचा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला केला असून उड्डाणपुलाखालील एका छोट्या भागातील स्लॅबचे काम सुरु आहे. रस्त्याचे काम १५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाला देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यासह कुंभमेळ्यात तीन प्रकारचे दिशादर्शक फलक उभारण्यात येणार आहे. त्यामध्ये शहरांतर्गत फलक, पर्यटन स्थळ तसेच तात्पुरत्या फलकांचा समावेश असेल. या फलकांमुळे येणाऱ्या भाविकांना योग्यप्रकारे माहिती उपलब्ध होईल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. सिंहस्थाशी संबंधित ३५० कायमस्वरूपी कामे प्रगतिपथावर असून तात्पुरत्या कामांना पावसाळ्यानंतर प्रारंभ केला जाईल, असे सिंह यांनी स्पष्ट केले. --- सिंहस्थानंतर दुसरा टप्पा द्वारका जंक्शनचे काम दोन टप्प्यात करण्यात येत असून सिंहस्थ कुंभमेळ्यानंतर दुसऱ्या टप्प्याचे काम हाती घेतले जाईल. या दरम्यान, द्वारका जंक्शन येथील पुण्याच्या दिशेने जाणारा सर्व्हिस रोड १३.५ मीटर रुंदीचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक क्षमतेत वाढ होऊन परिसरातील वाहतूक अधिक सुरळीत होईल, असा विश्‍वास आयुक्त सिंह यांनी व्यक्त केला. द्वारका ते दत्तमंदिर मार्गाच्या विस्तारीकरणासाठी ९० टक्के जमीन ताब्यात असून पावसाळ्यानंतर या कामास प्रारंभ केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

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