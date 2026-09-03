नाशिक

भुईमुगाच्या पिकात गांजाची झाडे, शहाद्यात १९ लाखांचा गांजा जप्त

भुईमुगाच्या पिकात गांजाची झाडे, शहाद्यात १९ लाखांचा गांजा जप्त
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NSK26H28635 नंदुरबार : स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने जप्त केलेली गांजाची झाडे. --- सटीपाणी शिवारातून १९ लाखांची गांजाची झाडे जप्त --- भुईमुगाच्या पिकात गांजाची लागवड सकाळ वृत्तसेवा नंदुरबार, ता. ३ : स्थानिक गुन्हे शाखेने शहादा तालुक्यातील सटीपाणी गावाच्या शिवारातील भुईमुगाच्या शेतातून १९ लाख रुपयांची गांजाची झाडे जप्त केली. या प्रकरणी एकावर गुन्हा दाखल झाला आहे. सटीपाणी शिवारात मालनदेवी नाल्याजवळ एकाने भुईमूग पिकाच्या शेतात गुंगीकारक ओल्या गांजाची बेकायदेशीर लागवड केली होती. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील यांनी यासंदर्भात पथकाला कारवाई करण्याचे आदेश दिले. पथकाने मलगाव ते सटीपाणी शिवारातील मालनदेवी नाल्याजवळ एका भुईमुगाच्या शेताची पाहणी केली असता, तेथे पिकात ३९ किलो ४ ग्रॅमची १८ लाख १८ हजार रुपयांची गांजाची झाडे आढळली. गांजाची झाडे पथकाने ताब्यात घेतली आहेत. याबाबत संशयित ठाणसिंग हुंड्या ऊर्फ दुंड्या पावरा (रा. जामजिरा जालोद, पो. तऱ्हाड कसबे, ता. शिरपूर, जि. धुळे) याच्याविरुद्ध शहादा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक अश्विनी सानप, अपर अधीक्षक आशित कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक हेमंत पाटील, मुकेश पवार, विकास गुंजाळ, महेश निकम, हवालदार दत्तात्रय बागल, जितेंद्र पाडवी, स्वप्नील गोसावी, मोहन ढमढेरे, अंमलदार भरत उगले, शोएब शेख, विशाल मराठे, सतीश घुले यांनी केली.

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