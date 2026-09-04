नाशिक

न्यू इरा ग्रुप ऑफ एज्युकेशन

न्यू इरा ग्रुप ऑफ एज्युकेशन
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लेखक फोटो : जलील शेख - NSK26H28667 फोटो - अझहर महदी - NSK26H28668 गौरवशाली शैक्षणिक परंपरा ----------------------- न्यु इरा ग्रुप ऑफ एज्युकेशन मालेगाव तसेच महाराष्ट्रातील शिक्षणक्षेत्रात झपाट्याने प्रगती करणारे नाव म्हणजे न्यु इरा ग्रुप ऑफ एज्युकेशन. आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधनाधारित अभ्यासक्रम, इस्लामिक मूल्यांची जोड आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर दिलेला भर यामुळे या समूहाने आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. - जलील शेख, मालेगाव न्यु इरा ग्रुप ऑफ एज्युकेशन हा समूह आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा व नवोन्मेषी अध्यापन पद्धतींचा दीपस्तंभ ठरला आहे. आधुनिक अध्यापनासोबत ई -लर्निंग प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करून विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण आणि मूल्याधारित घडण दिली जात आहे. न्यु इरा ग्रुप अंतर्गत अनेक शाखा कार्यरत आहेत. न्यु इरा इंटरनॅशनल प्री स्कुल, आधुनिक व इस्लामिक पद्धतींचा संगम. न्यु इरा इंग्लिश मीडियम स्कुल ॲन्ड ज्युनिअर कॉलेज - गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि संस्कारांची जोड न्यु इरा पब्लिकेशन – संशोधनाधारित व मुलांच्या मानसिक विकासाला पोषक पुस्तके. न्यु इरा ॲबॅकस ॲकॅडमी – मेंदूची क्षमता व एकाग्रता वाढवणारे प्रशिक्षण. न्यु इरा टेक्नॉलॉजिस – डिजिटल शिक्षण व आयटी कौशल्ये. न्यु इरा इंग्लिश ॲकॅडमी – जागतिक स्पर्धेसाठी इंग्रजी कौशल्य विकास या सर्व उपक्रमांमुळे समूहाने शिक्षण, कौशल्यविकास आणि मूल्याधारित समाजनिर्मिती साध्य केली आहे. तरुण, दूरदर्शी आणि प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व या यशामागे आहेत... संस्थापक व चेअरमन अझहर महदी. ते एक तरुण, गतिमान, दूरदर्शी शिक्षक, संशोधक व उद्योजक असून शिक्षणावरील त्यांची निष्ठा आणि समाजाबद्दलची जबाबदारी यामुळे ते विशेष ठरतात. ‘शिक्षण हेच खरे परिवर्तनाचे साधन आहे’ हा संदेश ते सतत देतात. चाइल्ड सायकॉलॉजी, इस्लामिक मूल्ये, आधुनिक शिक्षणशास्त्र आणि डिजिटल शिक्षण यांचा सुंदर संगम घडवून त्यांनी नवे शैक्षणिक मॉडेल विकसित केले आहे. नवोन्मेष आणि संशोधनाची ताकद न्यु इरा ग्रुपमध्ये क्रोमोथेरपी (रंगोपचार) चा वापर अभ्यासक्रमात करून शिक्षण अधिक परिणामकारक बनवले गेले आहे. संशोधन व नवकल्पना यावर भर देऊन विद्यार्थ्यांचा मानसिक, शारीरिक आणि सामाजिक विकास साधला जातो. लर्निंग साधनांचा वापर विद्यार्थ्यांना २१व्या शतकासाठी तयार करतो. समाजसेवेसाठी बांधिलकी न्यु इरा केवळ शैक्षणिक संस्था नसून एक सामाजिक चळवळ आहे. समूहाने शहरात २,००० पेक्षा जास्त झाडे लावली आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांना व स्थानिक नागरिकांना मोफत रोपवाटप करून पर्यावरण जनजागृती घडवून आणली आहे. पाणी पिण्याची केंद्रे उभारणे आणि अनेक चॅरिटेबल क्लिनिक्सद्वारे गरीबांना मोफत आरोग्यसेवा पुरवणे ही समाजोपयोगी कामे सतत सुरू आहेत. भविष्यातील दृष्टी न्यु इरा ग्रुपचे उद्दिष्ट भारतातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही विस्तार करून आधुनिक, संशोधनाधारित आणि मूल्याधारित शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचवणे आहे. तंत्रज्ञान, लर्निंग आणि इस्लामिक मूल्यांचा संगम घडवून जागतिक दर्जाचे शिक्षण देणे ही त्यांची दूरदृष्टी आहे. आज हजारो विद्यार्थी न्यु इरा ग्रुपच्या विविध शाखांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्या यशोगाथा या संस्थेच्या कार्यक्षमतेचे आणि सामाजिक योगदानाचे खरे प्रतीक आहेत.

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