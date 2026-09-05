गणरायाला कारागिरांकडून अखेरचा हात; आकर्षक मूर्तींची यंदा क्रेझ मूर्तिकारांची लगबग वाढली; पारंपरिकतेसोबत आधुनिक कलेला मागणी

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जळगाव : गणेशमूर्त्यांची रंगरंगोटी करताना कारागीर.
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गणेशमूर्तींना कारागिरांकडून अखेरचा हात
मूर्तिकारांची लगबग; पारंपरिकतेसोबत आधुनिक कलेला मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता.३ : गणेशोत्सवाला अवघे काही दिवस शिल्लक राहिल्याने शहरातील मूर्तिकारांच्या कार्यशाळांमध्ये सध्या लगबग वाढली आहे. गणरायाच्या मूर्तींना अंतिम रूप देण्याचे काम वेगाने सुरू असून, रंगकाम, डोळ्यांची रेखीव सजावट आणि आकर्षक अलंकारांनी मूर्तींचे रूप अधिक खुलविले जात आहे. यंदा पारंपरिक गणेशमूर्तींसोबतच विविध संकल्पना आणि आधुनिक कलाकुसरीच्या मूर्तींनाही गणेशभक्तांकडून मोठी मागणी असल्याचे चित्र आहे.
शहरातील विविध भागांतील मूर्तिकारांकडे गणेशमूर्ती तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. लहान घरगुती मूर्तींपासून सार्वजनिक मंडळांसाठी मोठ्या मूर्तींपर्यंत विविध आकारांतील मूर्ती तयार करण्यात येत आहेत. भक्तांच्या आवडीनुसार मूर्तींची रचना, मुकुट, दागिने, वस्त्र आणि रंगसंगतीमध्ये वैविध्य आणले जात आहे.
यंदा पर्यावरणपूरक मूर्तींकडेही अनेक गणेशभक्तांचा कल वाढताना दिसत आहे. शाडू मातीपासून तयार केलेल्या मूर्ती तसेच नैसर्गिक रंगांचा वापर करण्यावर काही मूर्तिकारांकडून भर दिला जात आहे. त्यामुळे परंपरा आणि पर्यावरण संवर्धन यांचा मेळ साधण्याचा प्रयत्न होत आहे. दरम्यान, मूर्तींच्या अंतिम रंगकामासाठी आणि सजावटीसाठी कारागिरांची विशेष मेहनत सुरू आहे. पहाटेपासून रात्री उशिरापर्यंत कार्यशाळांमध्ये काम सुरू असून, गणरायाच्या मूर्तीला आकर्षक आणि देखणे रूप देण्यासाठी कारागीर कसून परिश्रम घेत आहेत.
गणेशोत्सवाच्या दिवसांत शहरातील विविध मंडळे आणि घरगुती गणपतींच्या माध्यमातून गणरायाचे आगमन होणार असल्याने मूर्तिकारांमध्येही उत्साहाचे वातावरण आहे. भक्तांच्या पसंतीनुसार मूर्ती तयार करण्यासाठी यंदा विविध नवीन संकल्पना साकारण्यात आल्याचे मूर्तिकार सांगत आहेत.