जखमी गोविंदावर मोफत उपचाराचा वारसा कायम

आवश्यक
NSK26H28679 : डाॅ. अवधूत चाेैधरी
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जखमी गोविंदांवर मोफत
उपचाराचा वारसा कायम
हाडवैद्य चौधरींची यंत्रणा सज्ज; ७७ वर्षांची सेवा
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ४ : श्रीकृष्ण जन्माष्टमीनिमित्त दहीहंडी उत्सव शनिवार (ता. ५) रोजी साजरा होत आहे. दहीहंडी फोडण्यासाठी गोविंदा मानवी मनोरे रचतात; मात्र मनोरे उभारताना किंवा कोसळल्याने अनेकांना दुखापत होते. अशा जखमी गोविंदांवर गेल्या चार दशकांपासून चौधरी कुटुंबीय मोफत उपचार करत आहेत. हाडवैद्य अवधूत चौधरी यांच्यासह कुटुंबाची तिसरी पिढीही या सेवेत कार्यरत आहे. यंदाही जखमी गोविंदांसाठी मोफत औषधोपचाराची तयारी करण्यात आली आहे.
जुने जळगावातील ख्यातनाम हाडवैद्य कै. नामदेव सोनू चौधरी यांनी आयुर्वेदिक जडीबुटी व मानवी शरीररचनेचे ज्ञान वापरत दीनदुबळ्यांची सेवा केली. त्यांनी ७७ वर्षांपूर्वी गोविंदा व क्रीडापटूंवर मोफत उपचारांचा उपक्रम सुरू केला. त्यांचा सेवावसा पुढे मुलगा हाडवैद्य अवधूत चौधरी व नातू फिजिओथेरपिस्ट डॉ. स्वप्नील चौधरी अखंडपणे चालवत आहेत.
अनेक पुरस्कार..
हाडवैद्य चौधरी यांच्याकडे गेल्या ७७ वर्षांपासून जखमी गोविंदा व क्रीडापटूंवर मोफत उपचार केले जात आहेत. आजवर सुमारे तीन हजार गोविंदांना वेदनांतून मुक्त केले असून, अनेकांना स्वखर्चाने औषधीही उपलब्ध करून दिल्या आहेत. दरवर्षी दहीहंडीपूर्वी उपचारांची तयारी करून मंडळांना माहिती दिली जाते. या सेवाकार्याची दखल घेत विविध सामाजिक संस्थांनी त्यांचा गौरव केला आहे.
चौकट
येथे करा संपर्क
जखमी गोविंदांवर यंदाही मोफत उपचार केले जाणार असून जिल्हाभरातील दुखापत झालेल्या गोविंदांनी अस्थी संधनालय, जुने जळगाव, पांजरापोळ टाकीजवळ, ६०५, विठ्ठलपेठ, भ्रमणध्वनी क्रमांक ९४२३९५०४३३ येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन चौधरींनी केले आहे.
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