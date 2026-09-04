मराठा आरक्षणाकडे गांभीर्याने पाहावे

मराठा आरक्षणाकडे गांभीर्याने पाहा
सकल मराठा समाजाच्या बैठकीत सरकारला आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ४ : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर नाशिक जिल्हा सकल मराठा क्रांती मोर्चाची शुक्रवारी (ता. ४) बैठक झाली. कालिका मंदिराच्या सभागृहत झालेल्या या बैठकीत आरक्षणा मुद्दा हा महाराष्ट्रातील कोट्यवधी मराठा समाजाच्या भवितव्याशी निगडित असल्याने सरकारने त्याकडे गांभीर्याने पाहावे, असा एकमुखी सूर या वेळी पुढे आला.
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्षपद राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्वीकारल्यानंतर त्यांनी आजपर्यंत समाजाच्या प्रश्नांवर प्रभावी बैठक का घेतली नाही? समाजाच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन चर्चा का केली नाही? असे प्रश्न बैठकीत उपस्थित करण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठा समाजाला न्याय देण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगतात. पण, आरक्षण उपसमिती स्थापन केली असल्यास त्याचे कामकाज नेमके कुठपर्यंत पोहोचले, याची माहिती द्यावी. अध्यक्षांकडून आणि समितीतील संबंधित मंत्र्यांकडून कामाचा अहवाल घेतानाच समितीच्या किती बैठका झाल्या, त्यात कोणते निर्णय झाले आणि त्या निर्णयांची अंमलबजावणी किती झाली, हे समाजासमोर का मांडले जात नाही? असे मुद्दे बैठकीत उपस्थित करण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी स्वीकारावी. मंत्री विखे-पाटील यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा आदी मागण्या करण्यात आल्या. सकल मराठा क्रांती मोर्चाचे करण गायकर, नानासाहेब बच्छाव, विलास पांगरकर, चंद्रकांत बनकर, अण्णासाहेब पाटील यांच्यासह समाजबांधव उपस्थित होते.