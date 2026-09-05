तपोवनात दोन फ्लॅट फोडले
शहरात चार घरफोड्या; आठ लाखांच्या ऐवजावर डल्ला
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ५ : तपोवन परिसरातील पद्मावती सोसायटीमधील प्लॅट नं. १० व १५ चे कडीकोयंडे तोडून अज्ञात चोरट्यांनी ३ लाख २० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने आणि रोकड चोरून नेली. शांताराम बळिराम गवांदे व भगवान शिंदे (दोघे रा. पद्मावती सोसायटी, तपोवन) यांच्या बंद घरात शुक्रवारी (ता.४) दुपारी ही घरफोडी घडली. गवांदे यांच्या घरातून १ लाख ६३ हजारांचे दागिने व रोकड तर, शिंदे यांच्या घरातून १ लाख ५७ हजारांचे दागिने व रोकड असा ३ लाख २० हजारांचा ऐवज चोरून नेला. याप्रकरणी आडगाव पोलिस ठाण्यात घरफोडीचा गुन्हा दाखल आहे.
वडाळ्यातील सादिकनगर येथील सागर रामदास शिंदे (३५, रा. जेलरोड) यांच्या घराचा कडी-कोयंडा तोडून अज्ञात चोरट्याने २ लाख १० हजार रुपयांची रोकड आणि २ लाख २५ हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने असा एकूण ४ लाख ३५ हजार रुपयांचा ऐवज लांबवला. सदर घरफोडी २ ते ३ सप्टेंबरदरम्यान घडली. याप्रकरणी इंदिरानगर ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून, उपनिरीक्षक जोशी तपास करीत आहेत. सातमाऊली चौक, श्रमिकनगर येथील झेडपी कॉलनीतील एका बंद घराच्या मागील दरवाजाचा कडी-कोयंडा तोडून चोरट्याने सोन्या-चांदीचे दागिने व रोकड, असा ६१ हजार ४०० रुपयांचा ऐवज लांबवला. शोभा गणेश शिंदे (४६) यांच्या फिर्यादीवरून, सदर प्रकार २ ते ४ सप्टेंबरदरम्यान झाला. सातपूर पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, हवालदार दीपक खरपडे तपास करत आहेत.