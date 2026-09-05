धुळे : टुडे पान ३ साठी... शिल्लक बातमी
--
दोंडाईचात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापरावर कार्यशाळा
--
रावल महाविद्यालयात हाऊ टू हॅण्डल ॲन्ड युज एआय विषयावर मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. ५ : आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात शिक्षण क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स - एआय) वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. शिक्षकांना एआय आणि विविध साधनांचा (टूल्स) प्रभावी, सुरक्षित व जबाबदार वापर करता यावा, या उद्देशाने दोंडाईचा येथील दादासाहेब रावल फार्मसी महाविद्यालयात ‘हाऊ टू हॅण्डल ॲन्ड युज एआय इन टीचिंग’ या विषयावर एकदिवसीय कार्यशाळा नुकतीच पार पडली.
-
परफेक्ट कॉम्प्युटरचे मालक रामचंद्र रामोळे आणि त्यांचे सहकारी रुतुराज राजपूत यांनी मुख्य वक्ता म्हणून उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. या वेळी चॅटजीपीटी, गुगल जेमिनी, ग्रॅममॅर्ली, एआय प्रेझेंटेशन टूल्स, कंटेंट जनरेशन टूल्स, क्विज-मेकिंग टूल्स आणि लेसन-प्लॅनिंग टूल्सचा अध्यापनात कसा वापर करावा, याचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. एआयच्या मदतीने धडा नियोजन (लेसन प्लॅन), अभ्यास साहित्य, प्रश्नपत्रिका, बहुपर्यायी प्रश्न, पीपीटी तयार करणे आणि विषयाचे सोपे स्पष्टीकरण देणे यावर भर देण्यात आला. माहितीची अचूकता तपासणे, सायबर सुरक्षा, विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवणे, साहित्य चोरी टाळणे आणि शिक्षकांचे व्यावसायिक मूल्य टिकवून ठेवणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. फार्मसी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. घनश्याम चव्हाण यांनी उपस्थितांना एआयला न घाबरता समजून घेऊन योग्य पद्धतीने वापरण्याचा संदेश दिला. या कार्यशाळेस दादासाहेब रावल फार्मसीचे प्राचार्य डॉ. जी. एम. चव्हाण, विकासरत्न सरकारसाहेब रावल कृषी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. व्ही. एस. गिरासे आणि दादासाहेब रावल सायन्स व आर्ट्स महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. के. के. कापडणे उपस्थित होते. सरकार साहेब रावल, पालकमंत्री जयकुमार रावल, संस्थेचे सचिव सी. एन. राजपूत, उपाध्यक्ष रविंद्रसिंग जमादार, सचिव सामान्य प्रशासन ललितसिंग गिरासे, सहसचिव आर. टी. गिरासे, सहसचिव डी. एन. जाधव आणि यांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले. प्रा. वासिल अन्सारी यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. मनीष सिसोदिया यांनी आभार मानले.