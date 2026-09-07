नाशिक

ढोल-ताशांच्या तालावर तरुणाईचा उत्साह

ढोल-ताशांच्या तालावर तरुणाईचा उत्साह
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ॲंकर NSK26H29041 ढोल-ताशांच्या तालावर तरुणाईचा उत्साह गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पथकांचा सराव जोरात सकाळ वृत्तसेवा जळगाव, ता. ७ : गणेशोत्सवाची चाहूल लागताच ढोल-ताशा पथकांच्या सरावाला वेग आला आहे. गणरायाच्या आगमनापासून विसर्जन मिरवणुकीपर्यंत ढोल-ताशांचा निनाद हा उत्सवाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. पारंपरिक वादनाची कला जपण्यासाठी शहरातील तरुणाई मोठ्या उत्साहाने सराव करत असून, शिवगंध ढोल-ताशा पथक, शौर्यवीर प्रतिष्ठान ढोल पथक आणि नवकार युवा प्रतिष्ठानचे ढोल पथकांमुळे गणेशोत्सवातील मिरवणुकांना विशेष रंगत येत आहे. ढोल-ताशा वादनाकडे केवळ मनोरंजन म्हणून न पाहता पारंपरिक कला आणि सांस्कृतिक वारसा म्हणून पाहिले जात आहे. विशेषतः तरुण-तरुणींचा या पथकांमधील वाढता सहभाग लक्षवेधी ठरत आहे. शिवगंध पथक गणेशोत्सवातील ढोल-ताशा वादनाचा उल्लेख झाला की शिवगंध ढोल-ताशा पथकाचे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते. विविध गणेशोत्सव आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये पथकाने आपल्या वादनातून वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. शौर्यवीर प्रतिष्ठान शौर्यवीर प्रतिष्ठान ढोल पथक हे देखील ढोल-ताशा वादनाच्या क्षेत्रात सक्रिय आहे. विविध सण आणि उत्सवांमध्ये सहभागी होत या पथकाने तरुणाईला पारंपरिक वाद्यांशी जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. ढोलवादनाच्या माध्यमातून युवकांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यासोबतच शिस्त, संघभावना आणि सांस्कृतिक परंपरेची जपणूक करण्यावर भर दिला जात आहे. नवकार युवा प्रतिष्ठान जळगावातील नवकार युवा प्रतिष्ठानच्या ढोल पथकाचाही विविध सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या संदर्भात उल्लेख झाला आहे. संघटित सराव आणि शिस्तबद्ध वादनासाठी पथकाची ओळख आहे. बदलत्या काळातही पारंपरिक वादनाची परंपरा कायम ठेवण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जात आहे. तरुणींचाही सहभाग पूर्वी ढोल-ताशा पथकांमध्ये प्रामुख्याने तरुणांचा सहभाग दिसून येत होता. मात्र आता तरुणीही मोठ्या संख्येने या पारंपरिक वादनाकडे वळत आहेत. त्यामुळे पथकांमध्ये महिला आणि पुरुषांचा सहभाग वाढत असून, गणेशोत्सवाच्या मिरवणुकीला नवे स्वरूप प्राप्त होत आहे. चौकट सरावातून शिस्त अन् संघभावना ढोल-ताशा वादनासाठी केवळ ताकद नव्हे, तर ताल, लय, वेळेचे भान आणि संपूर्ण पथकासोबत समन्वय आवश्यक असतो. त्यामुळे नियमित सरावातून युवकांमध्ये शिस्त आणि संघभावना निर्माण होते. चौकट डीजेच्या युगात पारंपरिक ‘नाद’ कायम डीजे आणि आधुनिक ध्वनिव्यवस्थेचा वापर वाढला असला तरी ढोल-ताशांच्या पारंपरिक नादाचे आकर्षण कायम आहे. गणेश आगमन आणि विसर्जन मिरवणुकीत ढोल-ताशांचा गजर सुरू होताच नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण होते.

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