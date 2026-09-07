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जळगाव : शिवाजीनगर भागात रविवारी झालेल्या न्याय विश्वास फाउंडेशनच्या शिबिरात नागरिकांना कायदेविषयक मार्गदर्शन करताना ॲड. अनिकेत निकम.
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न्याय विश्वास फाउंडेशनच्या
शिबिरास उत्स्फूर्त प्रतिसाद
उपशीर्षक
पाचशेहून अधिक नागरिकांना मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ७ : न्याय विश्वास फाउंडेशनतर्फे रविवारी आयोजित करण्यात आलेले चौथे मोफत सल्ला व मार्गदर्शन शिबिर मोठ्या उत्साहात पार पडले. नवीन कानळदा रोडवरील राजाराम हॉल जळगाव येथे झालेल्या या उपक्रमात ५०० पेक्षा अधिक नागरिकांना विविध प्रश्नांवर तज्ज्ञ वकिलांकडून मोफत मार्गदर्शन करण्यात आले.
फाउंडेशनचे अध्यक्ष ॲड. अनिकेत उज्ज्वल निकम यांच्या मार्गदर्शनाखाली सकाळी १० ते दुपारी १ या वेळेत हे शिबिर पार पडले. यामध्ये प्रामुख्याने कौटुंबिक तंटे, पती-पत्नीमधील वाद, दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, जमीन-मालमत्तेशी संबंधित प्रश्न, ७/१२ उताऱ्यातील अडचणी आणि शेतीतील तंट्यांवर कायदेशीर दिशा दाखवण्यात आली. याशिवाय ऑनलाईन आर्थिक फसवणूक, वाढते सायबर गुन्हे, प्रॉव्हिडंट फंड , सर्व्हिस मॅटर, पोलीस तक्रारी, एफआयआर, विविध विमा संबंधित खटले ,कोर्टातील प्रलंबित केसेस आणि चेक बाउंसच्या प्रकरणांवर उपस्थितांना मोफत सल्ला देण्यात आला. तसेच महिला, बालके व ज्येष्ठ नागरिकांचे अधिकार आणि शासकीय स्तरावरील मोफत कायदेशीर मदतीबाबतही सविस्तर माहिती पुरविण्यात आली.
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