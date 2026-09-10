लोकमान्य टिळक वाचनालयात बालशहिदांना अभिवादन

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नंदुरबार ः अभिवादन कार्यक्रमात बोलताना चंद्रकांत रघुवंशी. शेजारी प्रा. डॉ. विश्वास पाटील, ॲड. केतन शाह, कीर्तिकुमार सोलंकी, प्रा. राजेंद्र शिंदे आदी.
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टिळक वाचनालयात
बालशहिदांना अभिवादन
नंदुरबार : येथे शहीद स्मृती, लोकमान्य टिळक जिल्हा वाचनालय, नंदुरबार जिल्हा शिक्षक संघ, मुख्याध्यापक संघ, शिक्षकेतर कर्मचारी संघ समन्वय समितीतर्फे शहीद दिनानिमित्त टिळक वाचनालयात बालशहिदांना अभिवादन करण्यात आले. या वेळी प्रतिमापूजन करण्यात आले. आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, प्रा. डॉ. विश्वास पाटील, शहीद स्मृतीचे उपाध्यक्ष कीर्तिकुमार सोलंकी, वाचनालयचे उपाध्यक्ष ॲड. केतन शाह उपस्थित होते.
आमदार रघुवंशी यांनी शहीद स्मृती संस्थेच्या कार्याचे कौतुक केले. प्रा. डॉ. विश्वास पाटील यांनी बालशहिदांविषयी माहिती दिली. पुष्पेंद्र रघुवंशी, डी. पी. महाले, प्रा. गणेश सोनवणे, एस. एन. पाटील, अंकुश रघुवंशी, प्रदीप पारेख, मिलिंद माळी, रमाकांत पाटील, प्रवीण पाटील, कैलास मराठे, प्रशांत बागूल, गणेश पाटील, विजय पाटील आदी उपस्थित होते. हेमंत पाटील यांनी देशभक्तीपर गीते सादर केली. निंबाजीराव बागूल यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. राजेंद्र शिंदे यांनी सूत्रसंचालन केले. तुषार सोनवणे यांनी आभार मानले.