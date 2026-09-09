अयोध्या नगरात संत सेना महाराजांची पुण्यतिथी साजरी

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जळगाव : अशोकनगर-अयोध्यानगर येथे नाभिक समाज विकास मंडळातर्फे पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात उपस्थित समाजबांधव.
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अयोध्या नगरात संत सेना महाराजांना अभिवादन
पुण्यतिथीनिमित्त विविध कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ९ : नाभिक समाज विकास मंडळातर्फे संत शिरोमणी सेना महाराजांची पुण्यतिथी अशोक नगर, अयोध्या नगर येथील संत सेना महाराज मंदिरात श्रद्धाभावाने साजरी करण्यात आली. यावेळी समाजबांधव व भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते संत सेना महाराजांच्या प्रतिमेची आरती करण्यात आली. प्रमुख अतिथी माजी महापौर सीमा भोळे, नगरसेवक पीयूष कोल्हे, माजी उपमहापौर तथा नगरसेवर सुनील खडके, नगरसेवक, हर्षल मावळे, वीरेंद्र खडके, अक्षय सांगळे, गणेश सोनवणे, नरेंद्र सोनवणे, प्रदीप रोटे तसेच नगरसेविका रंजना वानखेडे, वंदना इंगळे, अर्चना पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते सुनील सरोदे, सुनील कोल्हे व विजय खोंडे यांची उपस्थिती होती. यावेळी नगरसेवक कोल्हे यांनी समाजाच्या एकजुटीचे महत्त्व सांगून मार्गदर्शन केले. संत सेना महाराजांच्या विचारांचा आदर्श घेऊन समाजाच्या प्रगतीसाठी एकत्रितपणे कार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान चंद्रकांत सोनगिरे यांनी भूषविले. कार्यक्रम यशस्वितेसाठी भिकन बोरसे, मुरलीधर कुवर, अरुण बोरसे, कमलेश निकम, प्रकाश निकम, उदय पवार, विजय वाघ, तुळशीराम जगताप, युवराज बोरसे, विकास फुलपगारे, सुरेश सोनगिरे, राहुल सूर्यवंशी यांच्यासह मंडळाच्या सदस्यांनी सहाकार्य केले. मनोहर खोंडे यांनी सूत्रसंचालन केले, तर जगदीश वाघ यांनी आभार मानले.