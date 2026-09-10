महिला सक्षमीकरण मेळावामहिला सक्षमीकरण मेळावा

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जळगाव : मोनाली कामळस्कर फाउंडेशनतर्फे महिला सक्षमीकरण मेळाव्यातील विजेत्यांसह मान्यवर.
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कामळस्कर फाउंडेशनतर्फे
महिला सक्षमीकरण मेळावा
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता.१० : येथील मोनाली कामळस्कर फाउंडेशन संचलित काथार सखी मंच व अस्तित्व लढा फाउंडेशनतर्फे सर्व महिलांना शासकीय योजनांसह कायदेविषयक माहिती व्हावी, महिलांच्या सुप्तगुणांना वाव मिळावा, यासाठी शेठ नागो गणू वाणी मंगल कार्यालयात प्रेरणा, सक्षमीकरण मेळावा व मंगळागौर कार्यक्रम नुकताच साजरा करण्यात आला. प्रमुख पाहुणे म्हणून ॲड. मंजुळा मुंदडा, ॲड. भारती कुमावत व ॲड. दीप्ती बारी उपस्थित होत्या.
प्रास्ताविक वर्षा कामळस्कर व सुनीता वागळे यांनी केले. त्यात त्यांनी फाउंडेशनच्या कार्याविषयी माहिती देऊन आयोजित कार्यक्रम महिलांसाठी कसा उपयुक्त आहे व मंगळागौर कार्यक्रमाचे सांस्कृतिक महत्त्व समजावून सांगितले.
ॲड. मुंदडा यांनी महिलांना कायदेविषयक अधिकाराची माहिती दिली. ॲड. कुमावत यांनी ‘कौटुंबिक हिंसाचार कायदा व मालमत्तेसंदर्भात महिलांचे हक्क’ या विषयी उदाहरणांसह माहिती देत महिलांना खिळवून ठेवले..
शिरसोली येथील महिला भगिनींनी ‘मंगळागौर’वर समूहगीत सादर केले.
ॲड. दीप्ती बारी यांनी ‘वैवाहिक कायदे व पास्को कायदा, त्यातील महिलांविषयी तरतुदी’ या विषयावर मार्गदर्शन केले. महिलांनी मंगळागौरचे गीत सादर करून प्रेक्षकांची मने जिंकली. सूत्रसंचालन काथार सखी मंचच्या अध्यक्षा वर्षा कामळसकर व अस्तित्व लढा फाउंडेशनच्या अध्यक्षा सुनीता वागले यांनी केले. सुनीता वाणी व दिपाली दापोरेकर यांनी आभार मानले. उज्ज्वला पाटील, दिपाली चंदनकर, संध्या वाणी, वैशाली वाणी यांनी उपक्रमासाठी सहकार्य केले.
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विजेत्या स्पर्धक अशा
समूहनृत्य विजेते : माधुरी वाणी व त्यांच्या सहकारी (शिरसोली),
श्रावण सखी : कोमल प्रशांत वाणी, उत्कृष्ट जोडी : अश्विनी योगेश वाणी व संगीता दत्तात्रय शिंपी. पी. एन. गाडगीळ यांच्याकडून २० लकी ड्रॉ काढण्यात आले.