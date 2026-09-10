नाशिक

रायसोनी करंडक राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धेचे आयोजन

रायसोनी करंडक राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धेचे आयोजन
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रायसोनी करंडक राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धेचे आयोजन उपशीर्षक २४ सप्टेंबरपर्यंत नोंदणीची मुदत सकाळ वृत्तसेवा जळगाव, ता. १० : रायसोनी इन्स्टिट्यूटतर्फे जी. एच. रायसोनी करंडक राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन एकांकिका स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. या स्पर्धेची प्राथमिक फेरी जळगाव येथे तर अंतिम फेरी नागपूर येथे पार पडणार आहे. रायसोनी महाविद्यालय, जळगाव येथे या स्पर्धेची प्राथमिक फेरी होईल. प्राथमिक फेरीत अव्वल ठरणाऱ्या तीन एकांकिकांना अंतिम फेरीसाठी प्रवेश दिला जाणार आहे. अंतिम फेरी १ ते ४ फेब्रुवारी २०२७ दरम्यान नागपूर येथे रंगणार आहे. स्पर्धेत प्रथम क्रमांकासाठी १ लाख ११ हजार, द्वितीय क्रमांकासाठी ७१ हजार, तृतीय क्रमांकासाठी ५१ हजार रुपयांचे पारितोषिक जाहीर करण्यात आले आहे. प्रथम व द्वितीय उत्तेजनार्थ संघांना प्रत्येकी २१ हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे. याशिवाय सर्वोत्कृष्ट अभिनय, दिग्दर्शन, प्रकाशयोजना, रंगभूषा व वेशभूषा, नेपथ्य, संगीत, लेखन आदी विविध वैयक्तिक व विशेष पुरस्कारही प्रदान करण्यात येणार आहेत. या सर्व पुरस्कारांची एकूण रक्कम तब्बल ३ लाख ८१ हजार इतकी आहे. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी महाविद्यालयांना ११०० रुपये प्रवेश शुल्क भरावे लागणार असून, नोंदणीची अंतिम तारीख २४ सप्टेंबर आहे. -----

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