सुवर्णकार बांधवांतर्फे बागेश्री पूजन उत्साहात परंपरा जपण्यासह समाजाच्या एकजुटीचा दिला संदेश

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जळगाव : बागेश्री पूजन करताना सुवर्णकार कारागीर.
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सुवर्णकार बांधवांतर्फे
बागेश्री पूजन उत्साहात
परंपरा जपण्यासह एकजुटीचा संदेश
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १० : सुवर्णकार समाजाच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरेचा वारसा जपत सुवर्णकार बांधवांतर्फे बागेश्री पूजन उत्साहपूर्ण वातावरणात करण्यात आले. या पूजनासाठी समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विधिवत पूजा-अर्चा करून बागेश्री देवीला नैवेद्य अर्पण करण्यात आला.
सुवर्णकार समाजाच्या दृष्टीने बागेश्री पूजनाला धार्मिक तसेच सांस्कृतिकदृष्ट्या विशेष महत्त्व आहे. समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायाशी निगडित श्रद्धा, रूढी आणि प्रथा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविण्याबरोबरच समाजबांधवांमध्ये एकोपा आणि बंधुभाव वाढविणे, हा या पूजनामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.
पूजनाच्या निमित्ताने समाजातील ज्येष्ठ नागरिक, महिला, युवक तसेच बालकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. धार्मिक विधी पार पडल्यानंतर सामूहिक आरती करण्यात आली. त्यानंतर उपस्थित भाविकांना प्रसादाचे वाटप करण्यात आले. या कार्यक्रमामुळे सुवर्णकार समाजातील पारंपरिक संस्कृती, धार्मिक श्रद्धा आणि सामाजिक बांधिलकी यांचे दर्शन घडले. बदलत्या काळातही आपल्या पूर्वजांनी जपलेल्या परंपरांचे संवर्धन करणे आणि त्या नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. बागेश्री पूजनाच्या माध्यमातून समाजातील विविध घटक एकत्र आले. त्यामुळे सामाजिक सलोखा, परस्पर सहकार्य आणि एकजुटीला बळ मिळाले.