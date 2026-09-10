रावल गढी बैलपोळा

धुळे टुडे २ साठी...
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दोंडाईचा : बैलपोळ्यानिमित्त रावल गढीवर बैलांची पूजा करुन त्यांना धान्य खावू घालतांना मंत्री जयकुमार रावल व परिवार.
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रावल गढीवर बैलपोळा उत्साहात साजरा
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मंत्री रावल यांच्या हस्ते मानाच्या बैलजोडीचे सपत्नीक पूजन
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. १० : दोंडाईचा येथील रावल गढीवर पारंपरिक पद्धतीने बैलपोळा सण उत्साह आणि भक्तिमय वातावरणात साजरा करण्यात आला. रावल संस्थानच्या ऐतिहासिक परंपरेनुसार गढीच्या मानाच्या बैलजोडीची शहरातून मिरवणूक काढण्यात आली.
मिरवणुकीस शिवालय मंदिरापासून सुरुवात झाली. या वेळी राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री रावल यांनी मिरवणुकीत रावल संस्थानपर्यंत सहभाग नोंदविला. त्यानंतर त्यांनी सपत्नीक रावल गढीच्या मानाच्या बैलजोडीचे विधिवत पूजन करून शेतकरी बांधवांना बैलपोळ्याच्या शुभेच्छा दिल्या. मिरवणूक जुना गावदरवाजा, आझाद चौक, निंबा चौक, मुन्ना चौक मार्गे रावल संस्थान येथे पोहोचली. पारंपरिक वेशभूषा, सजविलेली मानाची बैलजोडी आणि नागरिक सहभागी झाले. या वेळी रावल गढीचे प्रमुख सरकारसाहेब रावल, लोकनियुक्त नगराध्यक्षा नयनकुंवर रावल, दिवाणजी रूपसिंग गिरासे, संदीप जमादार, नरेंद्र राजपूत यांच्यासह शहरातील नगरसेवक, शेतकरी, व्यापारी व नागरिक उपस्थित होते.
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