मातीची मूर्ती घडवूया, निसर्गाचे ऋण फेडूया” कार्यशाळेतून संदेश

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जळगाव : गणेशमूर्ती निर्मिती कार्यशाळेत सहभागी विद्यार्थिनींसह प्राध्यापक.
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शाडू मातीपासून गणेशमूर्तीनिर्मिती
कार्यशाळेतून पर्यावरण जनजागृती
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बेंडाळे महाविद्यालयात विद्यार्थिनींचा सक्रीय सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ११ : येथील डॉ. जी. डी. बेंडाळे महिला महाविद्यालयातील कला मंडळातर्फे पर्यावरणपूरक श्री गणेशमूर्तीनिर्मिती कार्यशाळेचे आयोजन नुकतेच केले होते. या विद्यार्थिनींनी उत्स्फूर्तपणे सक्रीय सहभाग घेत पर्यावरण जनजागृती मोहीम समजून घेतली. महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रा. डॉ. आर. के. नारखेडे अध्यक्षस्थानी होते.
या कार्यशाळेत कलाशिक्षक एन. ओ. चौधरी यांनी विद्यार्थिनींना पर्यावरणपूरक शाडू मातीपासून गणेशमूर्ती तयार करण्याचे सोप्या पद्धतीने प्रशिक्षण दिले. यात गणेशमूर्ती तयार करताना पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर कसा करावा, मूर्तीची रचना व आकारमान कसे ठेवावे, रंगसंगती, सजावट व पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी शाडू मातीच्या मूर्तींचे महत्त्व याबाबत विद्यार्थिनींना मार्गदर्शन केले. कार्यशाळेत सुमारे ५० विद्यार्थिनी व प्राध्यापकांनी सहभाग नोंदविला. याप्रसंगी उपप्राचार्य प्रा. डॉ. पी. एन. तायडे, उपप्राचार्य डॉ. सत्यजित साळवे, माजी प्राचार्य प्रा. डॉ. व्ही. जे. पाटील, कनिष्ठ महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य एन. जी. बावस्कर डॉ. अनिता कोल्हे उपस्थित होते.