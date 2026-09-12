नाशिक

पारंपारिक गौराईंच्या मुखवट्यांना उजाळा

पारंपारिक गौराईंच्या मुखवट्यांना उजाळा
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फोटो : H29354 -- पारंपारिक गौराईच्या मुखवट्यांना उजाळा नागपंचमीपासून कामांना वेग; काम अंतिम टप्प्यात सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. १२ : शहरात एकीकडे गणेशोत्सवाची जोरदार तयारी सुरू आहे तर, दुसरीकडे घराघरात गौराईच्या आगमनाचे वेध लागले आहेत. पारंपारिक गौराईच्या मुखवट्यांना रंगकाम तसेच पॉलीश करण्याच्या कामाला वेग आला असून, आता अंतिम टप्यातील कामे सुरू आहेत. नागपंचमीपासून या कामांना सुरवात झाली आहे. काही घरांमध्ये दोनशे-तीनशे वर्षांपासून परंपरागत गौराईंचे पितळीचे, चांदीचे, मातीचे तसेच ‘पीओपी’ मुखवटे असतात. त्यात पितळीच्या मुखवट्यांना दरवर्षी पॉलीश करावी लागते. या मुखवट्यांना तीन स्टेपमध्ये पॉलीश केली जाते. सर्वात पहिले जुना कलर काढून टाकला जातो. त्यानंतर चेहरा स्वच्छ करून नवीन रंग दिला जातो. या प्रक्रियेसाठी साधारण दोन दिवस लागतात. आकर्षक आखीव रेखीव नाकी डोळी दिसण्यासाठी मुखवट्यांना थ्री डी पॉलिश केली जाते. नाशिकमधील भांडी बाजार महाराष्ट्रभर प्रसिद्ध असल्याने भांड्याबरोबर मुखवट्यांवर कलाकुसरीचे काम करवून घेण्यासाठी मुंबई, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर परगावाहून लोक खास नाशिकला येतात. महालक्ष्मींचे मळवट प्रत्येक घरात वेगवेगळ्या पद्धतीने भरले जातात. त्यानुसार देवींचे मळवट भरले जाते. थोडक्यात गंधाच्या प्रकारानुसार डिझाईन केली जाते. यासाठी मुखवट्यांच्या आकारानुसार सातशे रुपयांपासून ते पंधराशे रुपये पॉलीश करण्यासाठी आकारले जातात. यासाठी कारागीर दिवस रात्र काम करीत आहेत. --चौकट दागिन्यांनी फुलणार गौरींचे सौंदर्य गौराईच्या आगमनाला अवघे काहीच दिवस शिल्लक असल्याने गौरींसाठी लागणारे दागदागिने खरेदी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जात आहे. मोती हार, कुंदन हार, पोहा हार, मोहन माळ, बोर माळ, ठुशी, बाजूबंद, डोरले, झुबे, कमरपट्टा या पारंपारिक दागिन्यांनी गौराईंचे सौंदर्य खुलणार आहे. -- कोट तीस वर्षांपासून आमचा व्यवसाय आहे. बाहेर जिल्ह्यातून मुखवट्यांना पॉलीश करवून घेण्यासाठी आमच्याकडे येतात. काळ बदलला असला तरी, परंपरागत मुखवट्यांना रंगवून घेतले जाते. - शंकर सातपुते, सदगुरू मेटल्स, भांडी बाजार ------

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