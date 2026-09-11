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(गिरणा धरणाचे छायाचित्र वापरावे)
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गिरणा धरणातील जलसाठा ९७ टक्क्यांवर
जुलैत धरण भरले; जिल्ह्यातील रब्बी हंगामासाठी मुबलक पाणीसाठा
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ११ : जिल्ह्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या गिरणा धरणातील जलसाठा सध्या ९७ टक्क्यांवर स्थिर आहे. नाशिक आणि गुजरातमध्ये झालेल्या चांगल्या पावसामुळे यंदा जुलैमध्येच धरण १०० टक्के भरले होते. मागील काही दिवसांपासून गिरणा धरणातून होणारा विसर्ग बंद करण्यात आला आहे.
गिरणा धरण नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव आणि जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यांच्या सीमेवर आहे. या धरणाचा सर्वाधिक लाभ जळगाव जिल्ह्याला होतो. तसेच नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव आणि मनमाड परिसरालाही या धरणाचा फायदा होतो. जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव, पाचोरा, भडगाव, धरणगाव आणि एरंडोल तालुक्यांतील शेतीला गिरणा धरणाचा मोठा लाभ होतो. धरणातून सुमारे २१ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील रब्बी पिकांना पाणी उपलब्ध होते. यंदा कमी पावसामुळे गिरणा धरण पूर्ण क्षमतेने भरेल की नाही, अशी शंका व्यक्त केली जात होती. मात्र, धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील नाशिक जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाल्याने जलसाठ्यात मोठी वाढ झाली. जूनमध्ये धरणात २१ टक्के जलसाठा होता. जूनअखेर पावसाला सुरुवात झाल्यानंतर साठ्यात सातत्याने वाढ होत गेली. गिरणा धरणाची एकूण साठवण क्षमता १८ टीएमसी आहे. सन २०२४ आणि २०२५ मध्येही हे धरण १०० टक्के भरले होते. त्यापूर्वी २०२३ मध्ये धरणातील जलसाठा केवळ ५६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. यंदा मात्र धरणात मुबलक जलसाठा उपलब्ध आहे.
चौकट
अन्य प्रकल्पही भरले
जिल्ह्यातील रावेर तालुक्यातील अभोडा, सुकी आणि मंगरूळ हे प्रकल्पही १०० टक्के भरले आहेत. चाळीसगाव तालुक्यातील मन्याड प्रकल्पात ५६ टक्के जलसाठा आहे. धुळे जिल्ह्यातील पांझरा प्रकल्पही १०० टक्के भरला आहे. शिरपूर तालुक्यातील अनेर धरणातून जलसाठा नियंत्रणासाठी विसर्ग सुरू आहे.