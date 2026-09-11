नाशिक

दारू कारखाना उध्वस्त

दारू कारखाना उध्वस्त
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धुळे ः टुडे १ साठी --- अफू भुगा, बनावट दारू कारखाना उद्‍ध्वस्त मोहाडी परिसरात पोलिसांकडून १७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त सकाळ वृत्तसेवा धुळे, ता. ११ ः शहरातील मोहाडी उपनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील (कै.) संजयभाऊ नगरातील घरात अफूच्या बोंडाचा चुरा व भुगा साठवून ठेवण्यासह बनावट देशी दारू तयार करण्याचा कारखाना सुरू असल्याचा प्रकार स्थानिक गुन्हे शाखेच्या कारवाईत उघडकीस आला. पथकाने छापा टाकत १६० किलोहून अधिक अफूच्या बोंडाचा भुगा व पावडर, बॉटलिंग मशिन, ग्राईंडर मशिन आणि बनावट देशी दारूचा साठा, असा एकूण १७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर वारे यांना मिळालेल्या माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. पथकाने (कै.) संजयभाऊ नगरातील प्लॉट क्रमांक ५८ येथे छापा टाकला. गावडे याच्या ताब्यातील घराच्या तळमजल्यासह वरील मजल्यावरून अफूच्या बोंडाचा भुगा व पावडर मिळून १६० किलोहून अधिक वजनाचा साठा आढळून आला. त्यासह कारवाईत एक लाख किमतीची स्टीलची इलेक्ट्रिक बॉटलिंग मशिन, ५० हजार किमतीचे इलेक्ट्रिक ग्राईंडर मशिन, एक हजार किमतीचा इलेक्ट्रिक वजनकाटा, तसेच टँगो पंच नावाच्या बनावट देशी दारूच्या १८० मिलीच्या ९६ सीलबंद बाटल्या जप्त झाल्या. असा अंमली पदार्थ बाळगून बेकायदेशीर विक्री केली जात असल्याचे तपासात समोर आले. याप्रकरणी हवालदार सचिन गोमसाळे यांच्या फिर्यादीनुसार मोहाडी पोलिस ठाण्यात हॉटेलचालक गंभीर माणिक गावडे (वय ५४, रा. मोहाडी) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. पोलिस निरीक्षक शिल्पा पाटील तपास करीत आहेत.

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