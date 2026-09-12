नाशिक

विवेकानंद प्रतिष्ठानच्या सावखेडे शाळेत हिंदी दिवस उत्साहात

विवेकानंद प्रतिष्ठानच्या सावखेडे शाळेत हिंदी दिवस उत्साहात
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शहर टुडे पान चारसाठी NSK26H29412 जळगाव : विवेकानंद प्रतिष्ठान संचलित सावखेडे प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेत हिंदी दिवसानिमित्त विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या शैक्षणिक नृत्याविष्काराचा आनंद घेताना शिक्षक व विद्यार्थी. ------ विवेकानंद प्रतिष्ठान सावखेडे शाळेत हिंदी दिवस उत्साहात सकाळ वृत्तसेवा जळगाव, ता.१२ : विवेकानंद प्रतिष्ठान संचलित सावखेडे प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेत शुक्रवारी (ता.११) हिंदी दिवस उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरा करण्यात आला. विद्यार्थ्यांत हिंदी भाषेबद्दल आवड, अभिरुची व आदर निर्माण व्हावा, या उद्देशाने विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी प्रभावी सूत्रसंचालन, हिंदी भाषेचे सांस्कृतिक व राष्ट्रीय महत्त्व अधोरेखित करणारी भाषणे सादर केली. विशेष शैक्षणिक नृत्याविष्कार हे कार्यक्रमाचे प्रमुख आकर्षण ठरले. या नृत्याविष्कारातून हिंदी व्याकरणातील क्लिष्ट नियम मनोरंजक व नावीन्यपूर्ण पद्धतीने विद्यार्थ्यांसमोर मांडण्यात आले. हिंदी विषय प्रमुख दिपाली पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना दैनंदिन जीवन, शिक्षण क्षेत्रातील हिंदी भाषेचे महत्त्व स्पष्ट केले. मुख्याध्यापक हेमराज पाटील व समन्वयक सचिन गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थ्यांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे कार्यक्रम यशस्वी झाला.

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