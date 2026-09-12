कर्जमुक्ती योजनेच्या दुसऱ्या यादीत जिल्ह्यातील ७,३१६ शेतकरी

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जिल्ह्यातील ७,३१६ शेतकरी
कर्जमुक्तीच्या दुसऱ्या यादीत
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १२ : राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून दिलासा देण्यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ची दुसरी यादी गुरुवारी (ता.११) जाहीर करण्यात आली. या यादीत जिल्ह्यातील तब्बल सात हजार ३१६ शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने २ जून २०२६ला शासन निर्णयाद्वारे ही योजना जाहीर केली होती. यापूर्वी योजनेची पहिली यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. आता दुसऱ्या टप्प्यात जिल्ह्यातील सात हजार ३१६ पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. दुसऱ्या यादीत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पाच हजार ३९९ शेतकऱ्यांचा व इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील एक हजार ९१७ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या यापुढेही टप्प्याटप्प्याने जाहीर करण्यात येणार आहेत. संबंधित याद्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्था व बँकांच्या सर्व शाखांच्या सूचनाफलकावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.
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आधार प्रमाणीकरण
करण्याचे आवाहन
दुसऱ्या यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनी आधार कार्ड प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी रोहन घुगे व जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) महेशकुमार गायकवाड यांनी केले आहे.