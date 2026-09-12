शिक्षक समन्वय संघ

धुळे : टुडे पान २ साठी...
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थकीत वेतनासह अनुदानाचे फरक देयक द्या
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जिल्हा शिक्षक समन्वय संघाची मागणी; वेतनासाठी वेधले लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. १२ : जिल्ह्यातील अंशतः अनुदानित १३ शाळांच्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्याचे थकीत वेतन अद्यापही मिळाले नाही. वाढीव वीस टक्के अनुदानाचे फरक देयक तसेच सातव्या वेतन आयोगाचा पाचवा हप्ता तात्काळ देण्यात यावा, अशी मागणी जिल्हा शिक्षक समन्वय संघाने केली आहे.
जिल्ह्यातील अंशतः अनुदानित ३३ शाळांपैकी २० शाळांचे जानेवारी आणि फेब्रुवारीचे नियमित वेतन अदा झाले होते. मात्र, उर्वरित १३ शाळांना ३१ मार्चनंतर निधी न मिळाल्यामुळे वेतन रखडले. या १३ शाळांच्या थकीत वेतनासाठी कपिल पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनाची दखल घेत शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी निधी उपलब्ध करून वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. या घटनेला चार महिने उलटले तरी स्थानिक पातळीवर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. जुलै महिन्यात शिक्षण उपसंचालक डॉ. एकनाथ आंबोकर यांनी राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकारी व वेतन अधीक्षकांना थकीत वेतन अदा करण्याचे पत्र देऊनही स्थानिक यंत्रणेने दुर्लक्ष केले आहे. तसेच, २५ ऑगस्ट २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार वाढीव वीस टक्के अनुदानास पात्र असलेल्या शिक्षकांचे ऑगस्ट व सप्टेंबर २०२५ चे फरक देयक अद्याप मंजूर झालेले नाही. याशिवाय लेखाशिर्ष ३३६१ अंतर्गत सातव्या वेतन आयोगाचा पाचवा हप्ता गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. तुटपुंज्या पगारावर काम करणाऱ्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या या मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष देऊन सर्व देयके विनाअट आणि लवकरात लवकर वितरित करावीत, अशी मागणी जिल्हा शिक्षक समन्वय संघाने केली आहे.