गणपती प्रसाद उलाढाल

शक्य असल्यास मेनच्या
बाजूला किंवा जवळ घ्यावी
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गणरायाच्या आगमनाला
सव्वाकोटीचा प्रसादविक्री
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मोदकसह लाडूला पसंती; फुलविक्रीतूनही मोठी उलाढाल
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १४ : गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी प्रसादाच्या विक्रीतून सुमारे सव्वाकोटी रुपयांची उलाढाल झाल्याचे व्यापाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने मोदक, खोबऱ्याचा प्रसाद, पेढे, लाडूसह विविध प्रकारच्या प्रसादाला अधिक पसंती होती. सोबतच फुले, हार, दुर्वा व पूजासाहित्याच्या विक्रीतूनही मोठी उलाढाल झाल्याचा अंदाज आहे.
श्रीगणरायाच्या आगमनापूर्वीपासूनच बाजारपेठेत खरेदीसाठी गर्दी होती. मात्र, सोमवारी (ता.१४) सकाळपासूनच प्रसाद व पूजासाहित्य खरेदीसाठी मोठी गर्दी होती. घरगुती गणपतीसोबतच सार्वजनिक गणेश मंडळांकडूनही प्रसादाची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यात आली. यातून साधारण सव्वाकोटीपर्यंत उलाढाल झाल्याचा अंदाज आहे.
खोबऱ्याच्या प्रसादाचीही मागणी
मोदकासोबतच बेसन लाडू, बुंदी लाडू, मोतीचूर लाडू व खोबऱ्याच्या प्रसादाला मागणी वाढली आहे. गणरायाला नैवेद्य दाखविल्यानंतर प्रसाद म्हणून वाटप करण्यासाठी अनेकांकडून लाडू व खोबऱ्याच्या प्रसादाची खरेदी करण्यात आली. त्यामुळे मिठाई विक्रेत्यांकडे सकाळपासून ग्राहकांची वर्दळ होती.
फुलांच्या विक्रीही वाढली
गणपतीच्या पुजेसाठी फुलांना विशेष महत्त्व असल्याने फुलबाजारातही मोठी उलाढाल झाली. झेंडू, शेवंती, गुलाब, मोगरा आदी फुलांसह विविध प्रकारच्या फुलहारांना मागणी होती. उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर झेंडूच्या फुलांचे दरदेखील वाढून ७० ते ८० रुपये प्रतिकिलोने विक्री झाली. गणेशमूर्तीची सजावट, घराची आरास व पूजेसाठी नागरिकांनी फुले व हारांची खरेदी केली. सार्वजनिक मंडळांकडूनही मोठ्या प्रमाणावर फुलांची मागणी झाली. यामधूनही मोठी उलाढाल झाली.
इन्फो
मोदकाला सर्वाधिक पसंती
गणेशोत्सव व मोदक हे समीकरण असल्याने यंदाही मोदकाला मोठी मागणी आहे. गणरायाच्या आगमनाच्या दिवशी प्रसाद म्हणून मोदकाचाच प्रसाद चढविला जातो. याअनुषंगाने उकडीचे मोदक, तळलेले मोदक, माव्याचे मोदक, ड्रायफ्रूट मोदक यांसह विविध प्रकारच्या मिठाईतील मोदक बाजारात उपलब्ध आहेत. घरगुती गणपतीसाठी नैवेद्य दाखविण्यासाठी नागरिकांकडून मोदकाची खरेदी करण्यात आली. काहींनी घरच्या घरी मोदक तयार करण्यासाठी आवश्यक साहित्याचीही खरेदी केली.