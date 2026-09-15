नाशिक

राष्ट्रीय लोकअदालतीत जिल्हाभरात २ हजार ३०७ प्रकरणे सामंजस्याने निकाली

राष्ट्रीय लोकअदालतीत जिल्हाभरात २ हजार ३०७ प्रकरणे सामंजस्याने निकाली
Published on
फोटो : NSK26H29680 नंदुरबार : लोकअदालत यशस्वी केल्याबद्दल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करताना प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शैलेश उगले. ---------------------- लोकअदालतीत दोन हजार ३०७ प्रकरणे निकाली के. ए. नहार : आठ कोटी ५० लाख रुपयांची तडजोड सकाळ वृत्तसेवा नंदुरबार, ता. १५ : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले. यात तडजोडीने मिटविता येणारी दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे तसेच दाखलपूर्व प्रकरणे आपसात तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. या माध्यमातून जिल्ह्यातील एकूण दोन हजार ३०७ प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यात आली. त्यातून एकूण आठ कोटी ५० लाख रुपयांची तडजोड करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीस वरिष्ठ स्तर के. ए. नहार यांनी दिली. लोकअदालतीच्या यशस्वी आयोजनासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शैलेश आर. उगले, जिल्हा न्यायाधीश- १ ए. एच. सय्यद, जिल्हा न्यायाधीश- २ ए. के. काळे, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर एम. बी. पाटील, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव कुणाल ए. नहार, मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस. एन. भावसार, सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर बी. बी. चौहान, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व्ही. बी. शितोळे, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर पी. डी. भिर्डे, एच. वाय. पठाण, नंदुरबार जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. मनोजकुमार मोरे, उपाध्यक्ष ॲड. मनोज वळवी यांच्यासह विविध न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. लोकअदालतीमध्ये कर्ज प्रकरणे व मोटार वाहन अपघात दाव्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्येही तडजोड करण्यात आली. तसेच, प्रलंबित व दाखलपूर्व प्रकरणे परस्पर सामंजस्याने निकाली काढण्यात आली. राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार न्या. उगले यांनी सर्व संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, विधिज्ञ व पक्षकारांचे कौतुक केले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com