नाशिक

दिंडोरीतील ७ आयुष्मान उपकेंद्रे राज्यस्तरीय मूल्यांकनात पात्र

दिंडोरीतील ७ आयुष्मान उपकेंद्रे राज्यस्तरीय मूल्यांकनात पात्र
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पान-२ ३०-२ राज्यस्तरीय मूल्यांकनात ७ आयुष्मान उपकेंद्रे पात्र सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. १५ : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानांकन राज्यस्तरीय मूल्यांकनात दिंडोरी तालुक्यातील सात आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्रे यशस्वीरीत्या पात्र ठरली आहेत. आरोग्य संस्थांच्या सेवा पुरवठ्याची गुणवत्ता, रुग्णांचे हक्क, पायाभूत सुविधा, समर्थन सेवा, क्लिनिकल सेवा, संसर्ग नियंत्रण आणि गुणवत्ता व्यवस्थापन आदी विविध निकषांवर काटेकोरपणे तपासणी करण्यात आली. या मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या सर्व सात आरोग्य संस्थांनी ६५ टक्क्यांपेक्षा अधिक एकत्रित गुण प्राप्त केले. दिंडोरी तालुक्यातील अंबेगण, अहिवंतवाडी, अंबानेर, आंबे दिंडोरी, आंबेवणी, चौसाळे आणि चिंचखेड या सात आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्रांचा यामध्ये समावेश आहे. गर्भवती महिला व बालकांचे आरोग्य, कुटुंब कल्याण, संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांचे व्यवस्थापन, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा तसेच रुग्णकेंद्री सेवा यामध्ये या संस्थांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. राजेंद्र बागूल यांच्या मार्गदर्शनाखाली संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी आणि जिल्हा गुणवत्ता पथकाने केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे हे यश प्राप्त झाले. --------------- कोट राज्यस्तरीय मूल्यांकनात ६५ टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवत पात्रता प्राप्त करणे ही जिल्ह्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी अभिमानाची बाब आहे. नागरिकांना त्यांच्या जवळच्या आरोग्य केंद्रावर गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह आरोग्यसेवा मिळावी, यासाठी आरोग्य विभाग सातत्याने प्रयत्नशील आहे. -ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ----------

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