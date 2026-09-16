बँकेच्या निबँकेच्या निवडणुकीत बँकेच्या निवडणुकीत वडणुकीत

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जिल्हा बँकेच्या मतदार याद्यांचे काम अंतिम टप्प्यात
लवकरच होणार जाहीर; निवडणूक नोव्हेंबरमध्ये लागण्याची चिन्हे
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १६ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रारूप मतदार याद्या तयार करण्याचे काम नाशिक सहनिबंधकांकडे अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने दिली. लवकरच मतदार यादी जाहीर होऊन त्यावर हरकती व अंतिम यादी जाहीर केली जाणार आहे.
जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सोसायटी व इतर संस्थांकडून एकूण दोन हजार ४५० ठराव जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला मिळाले आहेत. हे ठराव सहनिबंधकांकडे पाठविण्यात आले. जळगाव जिल्हा बँकेची अधिकृत निवडणूक नोव्हेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने विविध सहकारी सोसायट्यांसह इतर सहकारी सोसायट्यांकडून ठराव मागविले होते. २ सप्टेंबरला ठराव पाठविण्याची अंतिम मुदत होती. त्यामुळे २ सप्टेंबरअखेर विकास व शेती सहकारी संस्थांचे ८७६ आणि इतर सर्व सहकारी संस्था (दुग्ध संस्थासह) एक हजार ५७४ असे एकूण दोन हजार ४५० ठराव प्राप्त झाले. प्राप्त झालेले ठराव नाशिक सहनिबंधकाकडे पाठविले आहेत.
तेथे ठरावांची छाननी झाली. अंतिम मतदारयाद्या तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. मतदानाची तारीखही ठरविली जाईल. निवडणुकीचे निश्चित वेळापत्रक स्पष्ट होईल. बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सध्या बँकेच्या २३७ शाखा आणि १२ लाखांहून अधिक ग्राहक आहेत. मागील पंचवार्षिक निवडणूक २१ नोव्हेंबर २०२१ ला झाली होती. यंदाही नोव्हेंबर २०२६ मध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.
चौकट
नऊ दिग्गजांना पुन्हा मिळणार पुन्हा संधी
या संभाव्य निवडणुकीमुळे सहकार क्षेत्रातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. संभाव्य उमेदवार, गटबाजी आणि पॅनलच्या जुळवाजुळवीला सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, विद्यमान अध्यक्ष संजय पवारांसह संचालक एकनाथ खडसे, माजी मंत्री गुलाबराव देवकर, माजी आमदार चिमणराव पाटील यांच्यासह नऊ संचालकांना पुन्हा रिंगणात उभे राहण्याची संधी मिळणार आहे.
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