नाशिक

निवृत्त कर्मचारी सभा

निवृत्त कर्मचारी सभा
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धुळे : टुडे पान ४ साठी...शिल्लक बातमी -- निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे संघटन काळाची गरज -- प्रभाकर नेरे : साक्रीत निवृत्त कर्मचारी सभा, कार्यकारिणी स्थापन सकाळ वृत्तसेवा साक्री, ता. १६ : निवृत्तीनंतरचे आयुष्य अधिक सुरक्षित, सन्मानजनक आणि सक्रिय ठेवण्यासाठी निवृत्त अधिकारी, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे संघटन काळाची गरज बनले आहे. जास्तीत जास्त निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी या संघटनेत सामील व्हावे, असे आवाहन मार्गदर्शक प्रभाकर नेरे यांनी केले. येथील शिवाजीनगर परिसरातील मोरे क्लासेसच्या सभागृहात साक्री तालुका कृतीशिल निवृत्त अधिकारी- कर्मचारी संघटनेची सभा पार पडली, त्याप्रसंगी श्री. नेरे बोलत होते. सभेची सुरुवात करताना शाखाध्यक्ष पी.झेड.कुवर यांनी मागील सभेचा वृत्तांत सादर केला. कृतीशिल निवृत्त अधिकारी-कर्मचारी संस्थेचे आजअखेर २५० पेक्षा अधिक सभासद झाले असून, याचे संपूर्ण श्रेय संस्थेच्या सर्व संचालक मंडळाला जाते, असे त्यांनी नमूद केले. वाढती सभासदसंख्या लक्षात घेता मध्यवर्ती संस्थेने साक्री शाखेला स्वतंत्र बँक खाते उघडण्याची मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सर्व संचालकांनी पूर्ण जबाबदारीने संस्थेला अधिक पुढे नेण्याचे काम करावे, असे आवाहन पी. झेड. कुवर यांनी केले. या सभेत संघटनेच्या नवीन कार्यकारिणीची पुनर्रचना सर्वसम्मतीने करण्यात आली. यात अध्यक्षपदी पी. झेड. कुवर, सचिवपदी अशोक देसले तर कोषाध्यक्षपदी लाला मोरे यांची निवड करण्यात आली. कार्यकारिणीत उपाध्यक्षपदी विजय भोसले, शरद अहिरराव, विलास देसले, कार्याध्यक्षपदी सुधीर अहिरराव (महसूल), संपर्क प्रमुखपदी डॉ. हंसराज देवरे (पशुवैद्यक), सहसचिवपदी डॉ. दिलीप लोखंडे (पशुवैद्यक), पिंपळनेर उपशाखा प्रमुखपदी ए. बी. मराठे, निजामपूर उपशाखा प्रमुखपदी सुनिल शहा, सहकोषाध्यक्षपदी शरद बोरसे (ग्रामसेवक), संघटकपदी दिगंबर नांद्रे, बी.एम.भामरे तर कार्यकारिणी सदस्य म्हणून शिवाजी खैरनार, केशव देसले, कैलास काकूस्ते, तुषार सोनवणे, लालजी नांद्रे, अनिल तोरवणे, सुहास सोनवणे, महिला प्रतिनिधी उषा ठाकरे, क्रांती वेंदे आणि मार्गदर्शक म्हणून पी.बी.नेरे व सयाजीराव अहिरराव यांची निवड झाली. कार्यक्रमात उल्लेखनीय योगदानाबद्दल ए.बी.मराठे, सुनिल शहा आणि डॉ. दिलीप लोखंडे यांचा सत्कार करण्यात आला. उपाध्यक्ष देसले यांनी सूत्रसंचालन केले. सचिव देसले यांनी आभार मानले.

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