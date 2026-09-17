सोन पावलांनी घरोघरी ज्येष्ठा गौरीचे आगमन; सुवासिनींमध्ये उत्साह

टुडे ४ : सेकंड मेन
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जळगाव : ट्रान्स्पोर्टनगरमधील शांतीनिकेतन हाउसिंग सोसायटीतील करे कुटुंबीयांच्या घरी महालक्ष्मींचे आगमन झाले. आगमनावेळी पूजन करताना. (छायाचित्र : संधिपाल वानखेडे)
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सोनपावलांनी घरोघरी ज्येष्ठा गौरींचे आगमन
सुवासिनींमध्ये उत्साह; रोषणाईसह सजावटीने घराघरांत चैतन्य
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १७ : गणेशोत्सवाच्या उत्साहात आता ज्येष्ठा गौरीच्या आगमनाने घराघरांत मंगलमय वातावरण निर्माण झाले आहे. गुरुवारी (ता. १७) शहरातील विविध भागांत पारंपरिक पद्धतीने ज्येष्ठा गौरीचे स्वागत करण्यात आले. गौरीच्या आगमनानिमित्त महिला वर्गात विशेष उत्साह दिसून आला. घरांची स्वच्छता, सजावट तसेच गौरीच्या पूजेसाठी आवश्यक साहित्याची खरेदी यामुळे बाजारपेठेतही चैतन्याचे वातावरण होते.
गणेशोत्सवात ज्येष्ठा गौरीला विशेष महत्त्व आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेल्या परंपरेनुसार गौरीचे आगमन केले जाते. काही ठिकाणी गौरीच्या मुखवट्यांची प्रतिष्ठापना करण्यात आली, तर काही घरांमध्ये धान्य, फुलांची आकर्षक सजावट करून गौरीचे स्वागत करण्यात आले. गौरीच्या आगमनापूर्वी महिलांनी घरांची स्वच्छता करून आकर्षक रांगोळ्या काढल्या. दारासमोर तोरणे, फुलांची सजावट तसेच रोषणाई करण्यात आली होती. गौरीच्या पूजेसाठी विविध प्रकारची फळे, भाज्या, धान्य, मिठाई आणि नैवेद्याचे पदार्थ तयार करण्यात आले. काही कुटुंबांमध्ये पारंपरिक पद्धतीने पुरणपोळी, भाजी, भाकरी, खीर यांसह विविध पदार्थांचा नैवेद्य दाखविण्यात आला.
महालक्ष्मी पूजन
गणेशोत्सवामुळे आधीच सजलेल्या बाजारपेठेत गौरी आगमनामुळे आणखी उत्साह वाढला आहे. दरम्यान, काही कुटुंबांमध्ये गौरी आगमनानंतर दुसऱ्या दिवशी महालक्ष्मी पूजन व नैवेद्याची परंपरा आहे. त्यामुळे पुढील दोन दिवस घराघरांत धार्मिक वातावरण राहणार आहे. गौरीच्या निमित्ताने नातेवाईक व आप्तेष्टांना निमंत्रित करण्याचीही तयारी करण्यात आली आहे.
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आधुनिक सजावटीची जोड
यंदा अनेक कुटुंबांनी ज्येष्ठा गौरीच्या सजावटीसाठी पारंपरिक वस्तूंसोबत आधुनिक सजावटीचा वापर केला आहे. फुले, पाने, विविध रंगांच्या रांगोळ्या, आकर्षक पडदे आणि रोषणाईच्या माध्यमातून गौरीचे सजावट करण्यात आली आहे.